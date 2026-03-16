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Apple ne renoncera pas à son design Liquid Glass.
Publié le: 16/03/2026 @ 16:05:27: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleUne refonte majeure de l'interface utilisateur de tous les systèmes d'exploitation Apple a été dévoilée lors de la WWDC l'année dernière. Ce nouveau design, baptisé Liquid Glass, indiquait clairement que la firme de Cupertino misait sur une refonte radicale de son interface, mais les réactions des utilisateurs ont été mitigées. Certains s'attendaient à ce qu'Apple abandonne ce nouveau design et revienne à la version précédente, mais un rapport récent suggère que cela ne se produira pas. Selon une source interne fiable, l'entreprise prévoit d'utiliser cette interface dans un avenir proche : la transition vers Liquid Glass a nécessité plusieurs années de développement, et son abandon complet exigerait des années de travail.

Selon une source interne, l'interface a été conçue lors du développement de visionOS, le système d'exploitation du casque Apple Vision Pro, dont la sortie était prévue pour 2024. Le développement de ce nouveau design ayant été particulièrement long, un éventuel retour en arrière par rapport à Liquid Glass nécessiterait également plusieurs années de développement. De plus, toujours selon cette source, la direction d'Apple a approuvé la décision de conserver le design actuel et de ne pas y apporter de modifications importantes. Si l'utilisateur trouve l'interface trop complexe ou visuellement agressive, iOS 26 propose des réglages permettant d'atténuer l'effet Liquid Glass. En résumé, si Liquid Glass ne vous convient pas, il n'y a malheureusement rien à faire pour le moment.
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