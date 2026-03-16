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Test Showgunners (PS5) - Participez à une émission de téléréalité mortelle.
Publié le: 16/03/2026 @ 14:53:34: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par Artificer, Showgunners est un jeu de stratégie au tour par tour en 3D isométrique avec des éléments de jeu de rôle, mêlant exploration à la troisième personne et esquive de pièges. L'histoire se déroule dans un monde dystopique, où le protagoniste participe activement à une émission de téléréalité brutale et mortelle. Le thème narratif de Showgunners n'est pas totalement inédit ; en réalité, notamment dans le monde du cinéma et de la télévision, l'émission de téléréalité mortelle a déjà été largement surexploitée. Malgré cela, le jeu recèle quelques pépites qui nous tiennent en haleine, notamment grâce à ses personnages et à certains choix audacieux. Mais reprenons depuis le début. Nous incarnons Scarlett Martillo , une candidate piégée dans cette émission de téléréalité pour le moins étrange où la mort en direct suscite à la fois l'intérêt et la dérision du public. Nous vivons donc dans un monde dystopique où la violence extrême est monnaie courante , et qui plus est, un pur spectacle et divertissement avec un présentateur surmédiatisé, des foules massées sur les lieux des massacres prêtes à réclamer des autographes, des sponsors qui financent les armes et la mort, et surtout le maître de cérémonie qui, tel un personnage des Hunger Games, à l'abri dans sa forteresse derrière des écrans géants, prend plaisir à changer constamment les règles du jeu pour rappeler à tous qui est aux commandes. Dans tout cela, nos actions ne sont pas motivées par une simple quête de victoire et d'argent – bien au contraire. Le passé de Scarlett , bien que légèrement prévisible et certainement pas très original, parvient à façonner une protagoniste charismatique dont l'évolution est progressive et cohérente. De plus, son passé, directement lié à sa participation à l'émission de téléréalité, nous sera dévoilé petit à petit au fil des chapitres. Mais au-delà de l'héroïne rousse, les personnages secondaires qui nous accompagnent ne sont pas moins impressionnants. Chacun d'eux a plus d'une raison d'être là et de risquer sa vie.

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