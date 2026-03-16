Test Showgunners (PS5) - Participez à une émission de téléréalité mortelle.

Publié le: 16/03/2026 @ 14:53:34: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Artificer, Showgunners est un jeu de stratégie au tour par tour en 3D isométrique avec des éléments de jeu de rôle, mêlant exploration à la troisième personne et esquive de pièges. L'histoire se déroule dans un monde dystopique, où le protagoniste participe activement à une émission de téléréalité brutale et mortelle. Le thème narratif de Showgunners n'est pas totalement inédit ; en réalité, notamment dans le monde du cinéma et de la télévision, l'émission de téléréalité mortelle a déjà été largement surexploitée. Malgré cela, le jeu recèle quelques pépites qui nous tiennent en haleine, notamment grâce à ses personnages et à certains choix audacieux. Mais reprenons depuis le début. Nous incarnons Scarlett Martillo , une candidate piégée dans cette émission de téléréalité pour le moins étrange où la mort en direct suscite à la fois l'intérêt et la dérision du public. Nous vivons donc dans un monde dystopique où la violence extrême est monnaie courante , et qui plus est, un pur spectacle et divertissement avec un présentateur surmédiatisé, des foules massées sur les lieux des massacres prêtes à réclamer des autographes, des sponsors qui financent les armes et la mort, et surtout le maître de cérémonie qui, tel un personnage des Hunger Games, à l'abri dans sa forteresse derrière des écrans géants, prend plaisir à changer constamment les règles du jeu pour rappeler à tous qui est aux commandes. Dans tout cela, nos actions ne sont pas motivées par une simple quête de victoire et d'argent – bien au contraire. Le passé de Scarlett , bien que légèrement prévisible et certainement pas très original, parvient à façonner une protagoniste charismatique dont l'évolution est progressive et cohérente. De plus, son passé, directement lié à sa participation à l'émission de téléréalité, nous sera dévoilé petit à petit au fil des chapitres. Mais au-delà de l'héroïne rousse, les personnages secondaires qui nous accompagnent ne sont pas moins impressionnants. Chacun d'eux a plus d'une raison d'être là et de risquer sa vie.
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