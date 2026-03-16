 Se connecter 
 Se connecter 
        
Tomb Raider I-III Remastered accueille un mode challenge
Publié le: 16/03/2026 @ 14:23:09: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAspyr et Crystal Dynamics annoncent la sortie de la nouvelle mise à jour de contenu du mode Défi pour Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft . Ce patch gratuit ajoute un nouveau mode avec des niveaux de difficulté personnalisables, ainsi que de nouvelles tenues et des succès pour les joueurs en quête du défi ultime à travers la trilogie. C'est l'occasion idéale pour les nouveaux fans comme pour les vétérans de célébrer le 30e anniversaire de Tomb Raider et l'une des héroïnes les plus emblématiques du jeu vidéo ! La nouvelle mise à jour comprend :

* Nouveau mode Défi : Mettez vos compétences à l’épreuve grâce à de nouvelles options de difficulté personnalisables ! Modifiez la santé, les dégâts, les bonus, les ennemis et bien plus encore pour créer des défis inédits et une rejouabilité infinie. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus vous débloquerez de contenu !
* 10 nouvelles tenues : Débloquez 10 nouvelles tenues pour Lara Croft en accomplissant des succès. Ces tenues améliorées vous permettront d'aller encore plus loin dans vos aventures. Chaque nouvelle tenue offre des bonus inédits, comme la possibilité de courir plus vite, de plonger plus profondément et de combattre plus efficacement !
* 15 nouveaux succès : Enrichissez votre collection de succès et de trophées grâce à l’ajout de nouveaux succès en mode Défi.

Tomb Raider I-III Remastered avec Lara Croft est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes – y compris Nintendo Switch 2, iOS et Android pour la toute première fois – au prix de 14,99 euros, soit 50 % de réduction sur le prix standard, pour une durée limitée (offre non valable sur PlayStation). Les utilisateurs iOS et Android peuvent également essayer gratuitement le premier niveau de chaque jeu de la collection avant de l'acheter. Les joueurs possédant Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sur la Nintendo Switch originale pourront passer à la version Nintendo Switch 2 du jeu – avec une résolution améliorée de 1440p à 60 FPS en mode téléviseur et une résolution de 1080p à 120 FPS en mode portable – sans frais supplémentaires grâce à une mise à jour gratuite bientôt disponible.

Test Showgunners (PS5) - Participez à u... »« Crise du marché de l'hélium : la produ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 16-03Jeux VidéosTest Showgunners (PS5) - Participez à une émission de téléréalité mortelle.
 13-03Jeux VidéosTest GlitchSPANKR (PC) - Parcourez un monde numérique en proie au chaos
 12-03Jeux VidéosTest Vampires: Bloodlord Rising (PC) Sortez les crocs et pas seulement !
 12-03Jeux VidéosLe plus grand changement de l'histoire du système PEGI : les jeux à lootbox sont interdits aux enfants.
 12-03Jeux VidéosMicrosoft annonce le retour du programme de rétrocompatibilité Xbox
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos16-03
Test Showgunners (PS5) - Participez à une émission de téléréalité mortelle.
 Jeux Vidéos16-03
Tomb Raider I-III Remastered accueille un mode challenge
 Matériel16-03
Crise du marché de l'hélium : la production de puces pourrait être fortement impactée.
 Musique16-03
Spotify confie son algorithme à ses utilisateurs. Désormais, c'est à nous de choisir ce que nous écoutons.
 Microsoft16-03
L'attente des shaders est terminée. Microsoft annonce une avancée majeure pour les joueurs PC.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page