Tomb Raider I-III Remastered accueille un mode challenge

Publié le: 16/03/2026 @ 14:23:09: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Aspyr et Crystal Dynamics annoncent la sortie de la nouvelle mise à jour de contenu du mode Défi pour Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft . Ce patch gratuit ajoute un nouveau mode avec des niveaux de difficulté personnalisables, ainsi que de nouvelles tenues et des succès pour les joueurs en quête du défi ultime à travers la trilogie. C'est l'occasion idéale pour les nouveaux fans comme pour les vétérans de célébrer le 30e anniversaire de Tomb Raider et l'une des héroïnes les plus emblématiques du jeu vidéo ! La nouvelle mise à jour comprend :
* Nouveau mode Défi : Mettez vos compétences à l’épreuve grâce à de nouvelles options de difficulté personnalisables ! Modifiez la santé, les dégâts, les bonus, les ennemis et bien plus encore pour créer des défis inédits et une rejouabilité infinie. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus vous débloquerez de contenu !
* 10 nouvelles tenues : Débloquez 10 nouvelles tenues pour Lara Croft en accomplissant des succès. Ces tenues améliorées vous permettront d'aller encore plus loin dans vos aventures. Chaque nouvelle tenue offre des bonus inédits, comme la possibilité de courir plus vite, de plonger plus profondément et de combattre plus efficacement !
* 15 nouveaux succès : Enrichissez votre collection de succès et de trophées grâce à l’ajout de nouveaux succès en mode Défi.
Tomb Raider I-III Remastered avec Lara Croft est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes – y compris Nintendo Switch 2, iOS et Android pour la toute première fois – au prix de 14,99 euros, soit 50 % de réduction sur le prix standard, pour une durée limitée (offre non valable sur PlayStation). Les utilisateurs iOS et Android peuvent également essayer gratuitement le premier niveau de chaque jeu de la collection avant de l'acheter. Les joueurs possédant Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sur la Nintendo Switch originale pourront passer à la version Nintendo Switch 2 du jeu – avec une résolution améliorée de 1440p à 60 FPS en mode téléviseur et une résolution de 1080p à 120 FPS en mode portable – sans frais supplémentaires grâce à une mise à jour gratuite bientôt disponible.
* Nouveau mode Défi : Mettez vos compétences à l’épreuve grâce à de nouvelles options de difficulté personnalisables ! Modifiez la santé, les dégâts, les bonus, les ennemis et bien plus encore pour créer des défis inédits et une rejouabilité infinie. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus vous débloquerez de contenu !
* 10 nouvelles tenues : Débloquez 10 nouvelles tenues pour Lara Croft en accomplissant des succès. Ces tenues améliorées vous permettront d'aller encore plus loin dans vos aventures. Chaque nouvelle tenue offre des bonus inédits, comme la possibilité de courir plus vite, de plonger plus profondément et de combattre plus efficacement !
* 15 nouveaux succès : Enrichissez votre collection de succès et de trophées grâce à l’ajout de nouveaux succès en mode Défi.
Tomb Raider I-III Remastered avec Lara Croft est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes – y compris Nintendo Switch 2, iOS et Android pour la toute première fois – au prix de 14,99 euros, soit 50 % de réduction sur le prix standard, pour une durée limitée (offre non valable sur PlayStation). Les utilisateurs iOS et Android peuvent également essayer gratuitement le premier niveau de chaque jeu de la collection avant de l'acheter. Les joueurs possédant Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sur la Nintendo Switch originale pourront passer à la version Nintendo Switch 2 du jeu – avec une résolution améliorée de 1440p à 60 FPS en mode téléviseur et une résolution de 1080p à 120 FPS en mode portable – sans frais supplémentaires grâce à une mise à jour gratuite bientôt disponible.
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