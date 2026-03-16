Crise du marché de l'hélium : la production de puces pourrait être fortement impactée.

Le marché mondial de l'hélium est durement touché depuis que le complexe de Ras Laffan au Qatar, qui représente près d'un tiers de l'approvisionnement mondial, est resté hors service suite à des frappes de drones liées au conflit au Moyen-Orient. Cette situation pose non seulement un défi logistique majeur pour le secteur technologique, mais constitue également un risque réel pour la production de puces. L'hélium est un gaz essentiel à la production de semi-conducteurs et à la cryogénie. Dans les usines de puces, il assure le refroidissement des plaquettes de silicium lors des procédés de gravure et de lithographie, où le maintien de températures très basses est crucial. Or, il n'existe pratiquement aucun substitut efficace à l'hélium. Même de brèves interruptions d'approvisionnement peuvent rapidement impacter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement électronique. L'usine de Ras Laffan a interrompu ses activités le 2 mars suite à des attaques de drones. Deux jours plus tard, QatarEnergy a invoqué la force majeure, suspendant officiellement certaines de ses livraisons. Résultat ? Près de 30 % de l'approvisionnement mondial en hélium a soudainement disparu du marché, affectant particulièrement les clients dépendants des exportations qataries.
L'un des pays les plus vulnérables est la Corée du Sud, qui a importé près de 65 % de son hélium du Qatar l'an dernier. Cette situation est particulièrement préoccupante pour le secteur local des semi-conducteurs, où la stabilité de l'approvisionnement influe directement sur l'efficacité de la production. Séoul analyse déjà 14 matériaux et équipements clés liés à ses approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. Outre l'hélium, le brome, essentiel à l'assemblage des circuits imprimés, est également sous surveillance. Il est important de noter que près de 90 % des importations coréennes de brome proviennent d'Israël. Pour l'instant, les principaux acteurs se déclarent prêts. SK Hynix fait état de sources d'hélium diversifiées et d'approvisionnements suffisants, tandis que TSMC n'anticipe pas d'impact significatif à court terme. Néanmoins, les analystes mettent en garde : si l'arrêt de la centrale de Ras Laffan dépasse deux semaines (ce qui est pratiquement déjà le cas), le secteur pourrait être confronté à des mois de modifications logistiques coûteuses et à la recherche de nouveaux fournisseurs.
La situation actuelle rappelle celle de 2022, lorsque la guerre en Ukraine avait limité l'approvisionnement en hélium et en néon. Cette crise avait contraint les producteurs à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à investir localement. Cela confirme une fois de plus la grande vulnérabilité du secteur mondial des semi-conducteurs aux chocs géopolitiques.
L'un des pays les plus vulnérables est la Corée du Sud, qui a importé près de 65 % de son hélium du Qatar l'an dernier. Cette situation est particulièrement préoccupante pour le secteur local des semi-conducteurs, où la stabilité de l'approvisionnement influe directement sur l'efficacité de la production. Séoul analyse déjà 14 matériaux et équipements clés liés à ses approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. Outre l'hélium, le brome, essentiel à l'assemblage des circuits imprimés, est également sous surveillance. Il est important de noter que près de 90 % des importations coréennes de brome proviennent d'Israël. Pour l'instant, les principaux acteurs se déclarent prêts. SK Hynix fait état de sources d'hélium diversifiées et d'approvisionnements suffisants, tandis que TSMC n'anticipe pas d'impact significatif à court terme. Néanmoins, les analystes mettent en garde : si l'arrêt de la centrale de Ras Laffan dépasse deux semaines (ce qui est pratiquement déjà le cas), le secteur pourrait être confronté à des mois de modifications logistiques coûteuses et à la recherche de nouveaux fournisseurs.
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