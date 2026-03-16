Spotify confie son algorithme à ses utilisateurs. Désormais, c'est à nous de choisir ce que nous écoutons.

Spotify prépare une nouvelle fonctionnalité des plus intéressantes pour ses abonnés Premium. Lors du festival SXSW, Gustav Söderström, co-PDG de l'entreprise, a annoncé le « Profil de goût », qui permettra aux utilisateurs d'influencer l'algorithme de recommandation. Autrement dit, nous pourrons décider ce que Spotify met en avant et ce qu'il évite. Cette nouvelle fonctionnalité utilise l'IA pour analyser les habitudes d'écoute de musique, de podcasts et de livres audio. Dans un résumé personnalisé, Spotify affichera le profil de goût des utilisateurs et leur proposera l'option « Dites-nous en plus ». C'est là que réside le changement majeur. Les utilisateurs pourront indiquer ce qu'ils souhaitent écouter plus souvent et les genres ou contenus à exclure des recommandations. Ainsi, si l'algorithme suggère systématiquement des styles musicaux indésirables, le profil de goût leur permettra enfin de reprendre le contrôle.
Spotify souligne que le système ne se contentera pas de simples commandes. L'IA prendra également en compte des indications plus générales, par exemple lorsqu'un utilisateur s'entraîne pour un marathon et a besoin de musique énergisante, ou souhaite écouter des podcasts d'actualités pendant ses trajets. Ainsi, les recommandations seront plus contextuelles et ne se baseront plus uniquement sur l'historique d'écoute. La fonctionnalité « Profil de goût » est actuellement en version bêta. Elle sera d'abord disponible pour les abonnés Spotify Premium en Nouvelle-Zélande, où son lancement est prévu dans les prochaines semaines. Il est important de noter que cette fonctionnalité sera optionnelle : si vous ne souhaitez pas modifier l'algorithme, vous pourrez toujours utiliser Spotify comme d'habitude. Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans la stratégie globale de la plateforme visant à développer de plus en plus de fonctionnalités basées sur l'IA. Spotify a également lancé récemment Prompted Playlist, un outil permettant aux utilisateurs de créer des playlists à partir de commandes très précises.
Si les tests sont concluants, Taste Profile pourrait bien être l'un des changements les plus importants apportés à Spotify depuis des années. Espérons toutefois que l'entreprise prendra enfin au sérieux ce fiasco d'IA qui nuit à sa plateforme.
Spotify souligne que le système ne se contentera pas de simples commandes. L'IA prendra également en compte des indications plus générales, par exemple lorsqu'un utilisateur s'entraîne pour un marathon et a besoin de musique énergisante, ou souhaite écouter des podcasts d'actualités pendant ses trajets. Ainsi, les recommandations seront plus contextuelles et ne se baseront plus uniquement sur l'historique d'écoute. La fonctionnalité « Profil de goût » est actuellement en version bêta. Elle sera d'abord disponible pour les abonnés Spotify Premium en Nouvelle-Zélande, où son lancement est prévu dans les prochaines semaines. Il est important de noter que cette fonctionnalité sera optionnelle : si vous ne souhaitez pas modifier l'algorithme, vous pourrez toujours utiliser Spotify comme d'habitude. Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans la stratégie globale de la plateforme visant à développer de plus en plus de fonctionnalités basées sur l'IA. Spotify a également lancé récemment Prompted Playlist, un outil permettant aux utilisateurs de créer des playlists à partir de commandes très précises.
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