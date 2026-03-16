L'attente des shaders est terminée. Microsoft annonce une avancée majeure pour les joueurs PC.

L'un des aspects les plus frustrants du jeu sur PC ? Vous lancez un nouveau jeu et, au lieu de plonger directement dans l'action, vous devez attendre la compilation des shaders. Cela peut prendre des secondes, voire des minutes. Heureusement, Microsoft travaille sur une solution qui pourrait considérablement réduire ce problème. Lors de la GDC 2026, l'entreprise a annoncé la technologie Advanced Shader Delivery, qui promet de raccourcir les temps de chargement et de réduire les saccades dans les jeux. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès la version 1.619 d'AgilitySDK. Concrètement, les développeurs pourront préparer des packages de shaders précompilés et adaptés à chaque carte graphique. Pour les joueurs, cela signifie qu'au lieu d'attendre la compilation après le premier lancement, les fichiers nécessaires seront téléchargés lors de l'installation du jeu. L'ensemble du processus sera automatique et transparent pour l'utilisateur.
Cette solution s'attaque à deux des principaux problèmes du jeu PC moderne. Premièrement, elle élimine les longues attentes avant le lancement d'un jeu. Deuxièmement, elle réduit les saccades, ces brèves interruptions qui surviennent lorsque le moteur du jeu compile de nouveaux shaders à la volée. C'est particulièrement important aujourd'hui, car même les titres les plus importants souffrent souvent de problèmes de fluidité dus à une gestion des shaders sous-optimale. Microsoft vise non seulement à accélérer le lancement des jeux, mais aussi à améliorer les performances sur une large gamme de PC. La bonne nouvelle est que cette technologie sera également disponible pour les utilisateurs de GeForce RTX. NVIDIA a confirmé que la prise en charge de ces nouvelles solutions arrivera en 2026. Par ailleurs, Microsoft annonce également des outils pour les développeurs, notamment la nouvelle API Stats, qui permettra d'analyser l'efficacité du cache des shaders et d'optimiser les jeux pour de meilleures performances.
Bien que tout cela semble très prometteur, une limitation importante subsiste. Les développeurs doivent soumettre les fichiers nécessaires au Centre des partenaires Xbox, ce qui laisse penser que cette fonctionnalité sera initialement réservée aux jeux disponibles sur le Microsoft Store pour PC. Cependant, cette technologie a le potentiel de s'étendre au-delà de cet écosystème, l'intégration avec Unreal Engine ayant été annoncée. Epic Games a d'ailleurs confirmé avoir entamé des tests et travaillé à la prise en charge de ce nouveau système. Si son implémentation se déroule sans accroc, la technologie Advanced Shader Delivery pourrait devenir l'une des améliorations les plus importantes pour les joueurs PC dans les années à venir.
Cette solution s'attaque à deux des principaux problèmes du jeu PC moderne. Premièrement, elle élimine les longues attentes avant le lancement d'un jeu. Deuxièmement, elle réduit les saccades, ces brèves interruptions qui surviennent lorsque le moteur du jeu compile de nouveaux shaders à la volée. C'est particulièrement important aujourd'hui, car même les titres les plus importants souffrent souvent de problèmes de fluidité dus à une gestion des shaders sous-optimale. Microsoft vise non seulement à accélérer le lancement des jeux, mais aussi à améliorer les performances sur une large gamme de PC. La bonne nouvelle est que cette technologie sera également disponible pour les utilisateurs de GeForce RTX. NVIDIA a confirmé que la prise en charge de ces nouvelles solutions arrivera en 2026. Par ailleurs, Microsoft annonce également des outils pour les développeurs, notamment la nouvelle API Stats, qui permettra d'analyser l'efficacité du cache des shaders et d'optimiser les jeux pour de meilleures performances.
Bien que tout cela semble très prometteur, une limitation importante subsiste. Les développeurs doivent soumettre les fichiers nécessaires au Centre des partenaires Xbox, ce qui laisse penser que cette fonctionnalité sera initialement réservée aux jeux disponibles sur le Microsoft Store pour PC. Cependant, cette technologie a le potentiel de s'étendre au-delà de cet écosystème, l'intégration avec Unreal Engine ayant été annoncée. Epic Games a d'ailleurs confirmé avoir entamé des tests et travaillé à la prise en charge de ce nouveau système. Si son implémentation se déroule sans accroc, la technologie Advanced Shader Delivery pourrait devenir l'une des améliorations les plus importantes pour les joueurs PC dans les années à venir.
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