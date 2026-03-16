Un utilisateur d'Apple Watch affirme que sa montre connectée lui a brûlé le poignet en septembre 2025 alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable. Il a soudainement ressenti une chaleur intense à l'endroit où se trouvait la montre. En retirant l'appareil de son poignet, il a remarqué une marque distincte en forme de boîtier de montre. Il décrit des ampoules et des lésions visibles de l'épiderme. Suite à cet incident, l'utilisateur aurait contacté l'assistance Apple à plusieurs reprises. Cependant, le problème persiste depuis des mois. Le propriétaire de la montre indique avoir contacté différents conseillers par téléphone, messagerie instantanée et courriel. Certains appels se sont terminés sans que le problème soit résolu, et d'autres ont été interrompus avant même la fin de la conversation. Il affirme également avoir souvent dû attendre plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir parler à un conseiller. Lors des échanges avec le support technique, plusieurs hypothèses ont été avancées quant à la cause de l'incident. Un agent aurait notamment évoqué la possibilité d'une réaction allergique. Par ailleurs, l'équipe d'assistance aurait également demandé à l'utilisateur d'effectuer un diagnostic de la montre connectée. Celle-ci a été envoyée pour analyse technique afin que les ingénieurs puissent vérifier son bon fonctionnement. Selon l'utilisateur, il lui a été suggéré à un moment donné d'envoyer l'appareil à un centre de service en Irlande.
D'après l'auteur du message, l'organisation même du processus a contribué à sa complexité. Le magasin Apple le plus proche se trouvait apparemment à une heure et demie à deux heures de route. L'utilisateur a alors demandé à un coursier de récupérer l'appareil à son domicile. L'un des consultants avait initialement accepté, mais le contact a ensuite été interrompu. Lorsque le propriétaire de la montre a tenté d'obtenir la même aide auprès d'un autre conseiller, on lui a répondu que la politique de l'entreprise était de ne pas récupérer l'appareil à domicile dans une telle situation. Après un certain temps, l'utilisateur a décidé de se rendre en personne à l'Apple Store. Cependant, selon lui, les employés sur place n'avaient aucune information concernant sa précédente réclamation. D'après les informations recueillies, les employés du magasin ont également suggéré que le problème était dû à des problèmes de peau et non à un dysfonctionnement de la montre connectée elle-même.
L'auteur du message affirme que près de six mois se sont écoulés depuis l'incident et que l'affaire n'est toujours pas résolue. Selon lui, les échanges avec le service client se sont résumés à des transferts constants entre agents et à la répétition des mêmes informations. L'utilisateur affirme avoir fourni à l'entreprise la documentation relative à l'incident, les enregistrements des appels et d'autres éléments permettant d'éclaircir la situation. Il indique envisager des poursuites judiciaires, les tentatives précédentes de résolution du problème ayant échoué.
D'après l'auteur du message, l'organisation même du processus a contribué à sa complexité. Le magasin Apple le plus proche se trouvait apparemment à une heure et demie à deux heures de route. L'utilisateur a alors demandé à un coursier de récupérer l'appareil à son domicile. L'un des consultants avait initialement accepté, mais le contact a ensuite été interrompu. Lorsque le propriétaire de la montre a tenté d'obtenir la même aide auprès d'un autre conseiller, on lui a répondu que la politique de l'entreprise était de ne pas récupérer l'appareil à domicile dans une telle situation. Après un certain temps, l'utilisateur a décidé de se rendre en personne à l'Apple Store. Cependant, selon lui, les employés sur place n'avaient aucune information concernant sa précédente réclamation. D'après les informations recueillies, les employés du magasin ont également suggéré que le problème était dû à des problèmes de peau et non à un dysfonctionnement de la montre connectée elle-même.
L'auteur du message affirme que près de six mois se sont écoulés depuis l'incident et que l'affaire n'est toujours pas résolue. Selon lui, les échanges avec le service client se sont résumés à des transferts constants entre agents et à la répétition des mêmes informations. L'utilisateur affirme avoir fourni à l'entreprise la documentation relative à l'incident, les enregistrements des appels et d'autres éléments permettant d'éclaircir la situation. Il indique envisager des poursuites judiciaires, les tentatives précédentes de résolution du problème ayant échoué.
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