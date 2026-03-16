Erreur critique Windows 11 : Accès au lecteur C refusé sur certains ordinateurs portables

Microsoft a confirmé l'existence d'un bug important dans Windows 11. Le problème apparaît après l'installation de la mise à jour de sécurité de février et affecte certains ordinateurs portables fabriqués par Samsung. Cette faille bloque totalement l'accès au lecteur système C:. Le système affiche le message « C: est indisponible – accès refusé ». De ce fait, les utilisateurs ne peuvent plus utiliser de nombreuses fonctions informatiques de base. Microsoft a annoncé avoir ouvert une enquête sur ce problème en collaboration avec Samsung. L'erreur survient après l'installation de la mise à jour KB5077181 (Patch Tuesday de février). Cette mise à jour introduit la version 26100.7840 du système d'exploitation. Sur les appareils concernés, le système bloque soudainement l'accès au disque principal. Un message d'accès refusé s'affiche lors d'activités courantes telles que le lancement d'applications, l'ouverture de fichiers ou l'utilisation d'outils d'administration. Cette vulnérabilité empêche l'utilisation de nombreux programmes installés sur le système. Des utilisateurs ont signalé des problèmes avec Microsoft Outlook, les applications Microsoft Office et les navigateurs web les plus courants, entre autres. La serrure inclut également des outils système et la fonction Quick Assist pour l'assistance technique à distance.
Les cas où le système bloque l'accès aux fichiers d'administration sont particulièrement graves. Dans ce cas, les utilisateurs ne peuvent ni élever leurs privilèges d'administrateur ni désinstaller une mise à jour défectueuse. La collecte des journaux de diagnostic échoue également. Toute tentative d'effectuer ces opérations entraîne d'autres erreurs liées aux autorisations système. L'effet observé s'apparente à une cascade de problèmes dans le mécanisme de contrôle d'accès aux fichiers. En pratique, l'utilisateur se retrouve incapable de rétablir lui-même le fonctionnement normal de son ordinateur. D'après les informations fournies par Microsoft, ce problème affecte principalement les ordinateurs portables Samsung Galaxy Book 4. Des signalements ont également été effectués concernant d'autres appareils grand public Samsung. Le bug se manifeste sur les systèmes exécutant Windows 11 25H2 et 24H2. Cette vulnérabilité a également été constatée par des administrateurs système en entreprise. Des discussions à ce sujet ont émergé sur le subreddit r/sysadmin. Les administrateurs signalent des difficultés à gérer les permissions NTFS sur les ordinateurs portables Samsung exécutés dans des domaines Active Directory. Même en se connectant avec un compte administrateur de domaine, ils ne peuvent pas modifier les paramètres d'accès.
D'autres problèmes surviennent, notamment des défaillances du pilote du pavé tactile et l'impossibilité de lancer Windows PowerShell. Le programme est installé sur le disque système, qui reste verrouillé. Une première analyse suggère un lien possible avec l'application Samsung Share installée sur les ordinateurs portables du fabricant. Toutefois, Microsoft souligne que la cause exacte de la panne n'a pas encore été confirmée. Les experts analysent également un scénario impliquant la corruption des listes de contrôle d'accès dans le répertoire racine du lecteur système. Ce type d'erreur pourrait entraîner l'attribution de permissions incorrectes aux fichiers système. Des méthodes non officielles pour résoudre ce problème ont fait leur apparition en ligne. Un utilisateur de Reddit, se présentant comme technicien Samsung brésilien, a publié des instructions pour réattribuer la propriété du lecteur C: au groupe « Tout le monde ». Les experts en sécurité déconseillent fortement cette approche. Modifier le propriétaire du lecteur système peut engendrer de graves failles de sécurité sous Windows.
Les cas où le système bloque l'accès aux fichiers d'administration sont particulièrement graves. Dans ce cas, les utilisateurs ne peuvent ni élever leurs privilèges d'administrateur ni désinstaller une mise à jour défectueuse. La collecte des journaux de diagnostic échoue également. Toute tentative d'effectuer ces opérations entraîne d'autres erreurs liées aux autorisations système. L'effet observé s'apparente à une cascade de problèmes dans le mécanisme de contrôle d'accès aux fichiers. En pratique, l'utilisateur se retrouve incapable de rétablir lui-même le fonctionnement normal de son ordinateur. D'après les informations fournies par Microsoft, ce problème affecte principalement les ordinateurs portables Samsung Galaxy Book 4. Des signalements ont également été effectués concernant d'autres appareils grand public Samsung. Le bug se manifeste sur les systèmes exécutant Windows 11 25H2 et 24H2. Cette vulnérabilité a également été constatée par des administrateurs système en entreprise. Des discussions à ce sujet ont émergé sur le subreddit r/sysadmin. Les administrateurs signalent des difficultés à gérer les permissions NTFS sur les ordinateurs portables Samsung exécutés dans des domaines Active Directory. Même en se connectant avec un compte administrateur de domaine, ils ne peuvent pas modifier les paramètres d'accès.
D'autres problèmes surviennent, notamment des défaillances du pilote du pavé tactile et l'impossibilité de lancer Windows PowerShell. Le programme est installé sur le disque système, qui reste verrouillé. Une première analyse suggère un lien possible avec l'application Samsung Share installée sur les ordinateurs portables du fabricant. Toutefois, Microsoft souligne que la cause exacte de la panne n'a pas encore été confirmée. Les experts analysent également un scénario impliquant la corruption des listes de contrôle d'accès dans le répertoire racine du lecteur système. Ce type d'erreur pourrait entraîner l'attribution de permissions incorrectes aux fichiers système. Des méthodes non officielles pour résoudre ce problème ont fait leur apparition en ligne. Un utilisateur de Reddit, se présentant comme technicien Samsung brésilien, a publié des instructions pour réattribuer la propriété du lecteur C: au groupe « Tout le monde ». Les experts en sécurité déconseillent fortement cette approche. Modifier le propriétaire du lecteur système peut engendrer de graves failles de sécurité sous Windows.
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