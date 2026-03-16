Les passagers du train ont voyagé gratuitement en raison d'une panne de Windows.

Une gare britannique a connu une panne informatique inhabituelle. Un bug logiciel au niveau des portiques d'accès a permis à des passagers de monter à bord des trains sans présenter leur billet. L'incident s'est produit à la gare de Polegate, dans le sud de l'Angleterre. L'incident est dû à un dysfonctionnement du système d'exploitation Microsoft Windows , qui gérait l'infrastructure de billetterie. Le système a cessé de répondre et les appareils ont affiché un message d'erreur caractéristique, connu sous le nom d'« écran bleu de la mort ». Les tourniquets ont cessé de valider les titres de transport et sont restés ouverts, permettant un accès libre aux quais. Par conséquent, les passagers ont pu emprunter les trains gratuitement. Dans le cas de la station Polegate, le problème est survenu sur des appareils exécutant des versions plus récentes du système d'exploitation, probablement Windows 10 ou Windows 11. Les versions modernes de Windows affichent rarement de tels messages, l'apparition d'un écran bleu de la mort (BSOD) dans le système d'infrastructure de transport a donc été considérée comme une panne grave nécessitant une récupération manuelle du système. Les portiques d'accès se sont ouverts automatiquement et le contrôle du flux de passagers a cessé. En pratique, cela signifiait qu'aucun contrôle n'était effectué sur les passagers entrant sur les quais.
Le nombre exact de personnes ayant profité de cette « promotion » imprévue n'a pas été communiqué. Selon les médias, il pourrait s'agir de plusieurs centaines de passagers. La gare de Polegate dessert quotidiennement des lignes régionales et locales dans le sud de la Grande-Bretagne. On ignore la durée de la panne et la date de remise en service complète du système de billetterie. La compagnie ferroviaire n'a publié aucun rapport technique détaillé. L'affaire Polegate a mis en lumière le rôle croissant des systèmes informatiques dans la gestion des transports publics. Le réseau ferroviaire britannique est parmi les plus anciens d'Europe, avec de nombreux éléments d'infrastructure datant de plus d'un siècle. Les systèmes de contrôle des titres de transport installés ces dernières années sont conçus pour accélérer le traitement des passagers et réduire le recours aux contrôles manuels. Les portiques automatisés utilisent un logiciel qui communique avec les lecteurs de cartes, les terminaux de paiement et les bases de données centrales. Cependant, cet incident a démontré qu'une simple défaillance du système d'exploitation peut paralyser l'ensemble du dispositif de contrôle d'accès.
Les systèmes d'exploitation Microsoft sont utilisés depuis de nombreuses années dans des infrastructures critiques, notamment les transports publics, les systèmes médicaux, les installations industrielles et les appareils gouvernementaux. De nombreux pays exploitent encore des systèmes basés sur des plateformes très anciennes. Jusqu'à récemment, les chemins de fer allemands utilisaient des logiciels fonctionnant sous MS-DOS et Windows 3.11 . Ces technologies ont été développées il y a plus de trente ans. Des cas similaires se rencontrent également dans le secteur médical. Aux États-Unis, certains systèmes de dossiers médicaux utilisés dans les établissements pour anciens combattants fonctionnent sur la plateforme VistA, développée dans les années 1980.
Le nombre exact de personnes ayant profité de cette « promotion » imprévue n'a pas été communiqué. Selon les médias, il pourrait s'agir de plusieurs centaines de passagers. La gare de Polegate dessert quotidiennement des lignes régionales et locales dans le sud de la Grande-Bretagne. On ignore la durée de la panne et la date de remise en service complète du système de billetterie. La compagnie ferroviaire n'a publié aucun rapport technique détaillé. L'affaire Polegate a mis en lumière le rôle croissant des systèmes informatiques dans la gestion des transports publics. Le réseau ferroviaire britannique est parmi les plus anciens d'Europe, avec de nombreux éléments d'infrastructure datant de plus d'un siècle. Les systèmes de contrôle des titres de transport installés ces dernières années sont conçus pour accélérer le traitement des passagers et réduire le recours aux contrôles manuels. Les portiques automatisés utilisent un logiciel qui communique avec les lecteurs de cartes, les terminaux de paiement et les bases de données centrales. Cependant, cet incident a démontré qu'une simple défaillance du système d'exploitation peut paralyser l'ensemble du dispositif de contrôle d'accès.
Les systèmes d'exploitation Microsoft sont utilisés depuis de nombreuses années dans des infrastructures critiques, notamment les transports publics, les systèmes médicaux, les installations industrielles et les appareils gouvernementaux. De nombreux pays exploitent encore des systèmes basés sur des plateformes très anciennes. Jusqu'à récemment, les chemins de fer allemands utilisaient des logiciels fonctionnant sous MS-DOS et Windows 3.11 . Ces technologies ont été développées il y a plus de trente ans. Des cas similaires se rencontrent également dans le secteur médical. Aux États-Unis, certains systèmes de dossiers médicaux utilisés dans les établissements pour anciens combattants fonctionnent sur la plateforme VistA, développée dans les années 1980.
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-03WindowsErreur critique Windows 11 : Accès au lecteur C refusé sur certains ordinateurs portables
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité