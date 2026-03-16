Ces derniers jours, les Moscovites ont commencé à rencontrer de graves problèmes d'accès à Internet mobile. Les perturbations ont principalement touché le centre-ville, mais des situations similaires ont également été signalées dans certains quartiers de Saint-Pétersbourg. Concrètement, cela signifie que de nombreux services populaires ne fonctionnent plus correctement. Les utilisateurs signalent des difficultés à lancer des applications, à commander des VTC ou à utiliser les services de livraison de repas. Dans certains cas, le problème affecte même les appels vocaux, empêchant certains habitants de communiquer par téléphone. La situation est si grave que, dans certains quartiers de la ville, des sections entières du réseau sont hors service depuis un certain temps. Les autorités russes ont réagi aux problèmes de connectivité. Selon les informations fournies par le Kremlin, les restrictions de réseau seraient liées à des préoccupations sécuritaires. Cependant, les autorités n'ont fourni aucune information détaillée concernant les causes ni la durée exacte des perturbations. Les communiqués officiels indiquent seulement que les restrictions seront maintenues aussi longtemps que les autorités compétentes le jugeront nécessaire. Ce manque d'explications précises a alimenté de nombreuses spéculations quant aux causes de ces perturbations.
Certaines organisations de défense des droits humains suggèrent que les problèmes d'Internet pourraient être liés aux tests d'un nouveau système de contrôle d'accès au réseau. Il semblerait même qu'il existe une liste de sites web autorisés en Russie. Selon ce modèle, les utilisateurs ne pourraient accéder qu'à certains services en ligne préalablement approuvés par les autorités. Cette approche est à l'opposé de la censure classique d'Internet. Au lieu de bloquer des sites web spécifiques, le système autoriserait l'accès uniquement à certains services, comme les plateformes de livraison de repas ou les pharmacies en ligne. Cependant, aucune confirmation officielle n'a été apportée quant à la mise en œuvre effective d'une telle solution. Les perturbations du réseau commencent à avoir un impact visible sur l'économie locale. Selon les estimations du quotidien économique russe Kommersant, les pertes pour l'économie moscovite pourraient atteindre un milliard de roubles par jour, soit environ 12,5 millions de dollars. Les entreprises de livraison et les applications d'expédition, qui dépendent fortement d'un accès internet permanent, sont particulièrement touchées. Les commerces physiques utilisant des systèmes de paiement numérique rencontrent également des difficultés. Selon certaines informations, des problèmes d'accès à Internet sont même apparus dans le bâtiment du parlement russe, la Douma d'État.
Face aux problèmes d'infrastructure numérique, certains habitants ont commencé à utiliser des solutions qui semblaient complètement obsolètes il y a encore quelques années. Les ventes de pagers ont augmenté de plus de 70 % au cours de la première semaine de mars par rapport au mois précédent. La demande de radios bidirectionnelles a également progressé, les ventes enregistrant une hausse de plusieurs dizaines de pour cent. Comme de nombreuses applications de navigation nécessitent un accès à Internet et un GPS, la demande de cartes papier traditionnelles et d'atlas urbains est également en hausse. D'après les informations disponibles, certaines plateformes internet populaires sont actuellement inaccessibles en Russie. Il s'agit notamment de services comme WhatsApp, Facebook et YouTube. Les médias spéculent également sur le fait que des restrictions similaires pourraient à l'avenir affecter la messagerie Telegram, qui reste l'un des outils de communication les plus populaires du pays. Cependant, aucune information officielle ne confirme de tels projets.
Certaines organisations de défense des droits humains suggèrent que les problèmes d'Internet pourraient être liés aux tests d'un nouveau système de contrôle d'accès au réseau. Il semblerait même qu'il existe une liste de sites web autorisés en Russie. Selon ce modèle, les utilisateurs ne pourraient accéder qu'à certains services en ligne préalablement approuvés par les autorités. Cette approche est à l'opposé de la censure classique d'Internet. Au lieu de bloquer des sites web spécifiques, le système autoriserait l'accès uniquement à certains services, comme les plateformes de livraison de repas ou les pharmacies en ligne. Cependant, aucune confirmation officielle n'a été apportée quant à la mise en œuvre effective d'une telle solution. Les perturbations du réseau commencent à avoir un impact visible sur l'économie locale. Selon les estimations du quotidien économique russe Kommersant, les pertes pour l'économie moscovite pourraient atteindre un milliard de roubles par jour, soit environ 12,5 millions de dollars. Les entreprises de livraison et les applications d'expédition, qui dépendent fortement d'un accès internet permanent, sont particulièrement touchées. Les commerces physiques utilisant des systèmes de paiement numérique rencontrent également des difficultés. Selon certaines informations, des problèmes d'accès à Internet sont même apparus dans le bâtiment du parlement russe, la Douma d'État.
Face aux problèmes d'infrastructure numérique, certains habitants ont commencé à utiliser des solutions qui semblaient complètement obsolètes il y a encore quelques années. Les ventes de pagers ont augmenté de plus de 70 % au cours de la première semaine de mars par rapport au mois précédent. La demande de radios bidirectionnelles a également progressé, les ventes enregistrant une hausse de plusieurs dizaines de pour cent. Comme de nombreuses applications de navigation nécessitent un accès à Internet et un GPS, la demande de cartes papier traditionnelles et d'atlas urbains est également en hausse. D'après les informations disponibles, certaines plateformes internet populaires sont actuellement inaccessibles en Russie. Il s'agit notamment de services comme WhatsApp, Facebook et YouTube. Les médias spéculent également sur le fait que des restrictions similaires pourraient à l'avenir affecter la messagerie Telegram, qui reste l'un des outils de communication les plus populaires du pays. Cependant, aucune information officielle ne confirme de tels projets.
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