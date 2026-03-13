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L'iPhone Fold bénéficiera de 12 Go de RAM.
Publié le: 13/03/2026 @ 17:45:08: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleDe nouvelles informations concernant le futur smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Fold, ont fait surface aujourd'hui. Selon les rumeurs, l'appareil sera dévoilé en septembre, en même temps que la gamme iPhone 18 Pro, mais son prix sera assez élevé. D'après Instant Digital, l'iPhone Fold sera disponible en trois capacités de stockage, et le site a également partagé des informations sur les prix pour le marché chinois. La version de base avec 256 Go de stockage pourrait coûter 15 999 yuans. Le modèle 512 Go serait proposé à 17 999 yuans, et la version 1 To à 19 999 yuans. En convertissant ces prix en dollars au taux de change actuel, le modèle d'entrée de gamme coûterait environ 2 330 dollars, ce qui correspond aux fuites précédentes.

Cependant, Macworld souligne que les taux de change internes d'Apple diffèrent souvent des taux du marché. Compte tenu de l'écart de prix entre l'iPhone 17 Pro aux États-Unis et en Chine, l'iPhone pliable pourrait être proposé à partir d'environ 1 999 $. Par ailleurs, un article du média sud-coréen The Bell révèle la capacité de mémoire vive (RAM) du futur appareil. Selon cette source, Apple utilisera de la mémoire DRAM fournie par Samsung Electronics. Une commande de 12 Go de mémoire LPDDR5X pour l'iPhone Fold a déjà été passée. Cette décision est d'autant plus intéressante dans un contexte de pénurie de mémoire que de nombreux fabricants cherchent à réduire la capacité de RAM de leurs nouveaux appareils, tandis qu'Apple l'augmente.
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