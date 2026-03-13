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Intel dÃ©voile les processeurs Core Ultra 200S Plus
PubliÃ© le: 13/03/2026 @ 17:44:40: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel a dÃ©voilÃ© ses processeurs de jeu les plus puissants Ã  ce jour : la sÃ©rie Intel Core Ultra 200S Plus. Lâ€™Intel Core Ultra 5 250K Plus est proposÃ© Ã  200 $ et lâ€™Intel Core Ultra 7 270K Plus Ã  300 $. ComparÃ©s aux processeurs Intel Core Ultra 5 245K et Intel Core Ultra 7 265K, ces nouveaux processeurs bÃ©nÃ©ficient de plusieurs amÃ©liorations, la plus importante Ã©tant lâ€™augmentation du nombre de cÅ“urs basse consommation. La configuration 250K Plus comprend six cÅ“urs performants et douze cÅ“urs basse consommation, tandis que la 270K Plus dispose de huit cÅ“urs performants et de seize cÅ“urs basse consommation. Ã€ titre de comparaison, les modÃ¨les prÃ©cÃ©dents proposaient des configurations 6P+8E et 8P+12E.

GrÃ¢ce Ã  ses cÅ“urs supplÃ©mentaires, Intel affirme que le 250K Plus offre des performances multithread deux fois supÃ©rieures Ã  celles du AMD Ryzen 5 9600X. Ce processeur, dotÃ© de 6 cÅ“urs et 12 threads, a Ã©tÃ© lancÃ© en 2024 au prix de 280 $. Il est principalement destinÃ© aux tÃ¢ches de crÃ©ation de contenu, comme le rendu dans Blender et les benchmarks Cinebench. Cependant, le nombre de cÅ“urs n'est pas le seul atout : leurs frÃ©quences restent quasiment inchangÃ©es par rapport aux versions standard. ParallÃ¨lement, d'autres composants du processeur, notamment les interconnexions mÃ©moire, fonctionnent environ 900 MHz plus rapidement, rÃ©duisant ainsi considÃ©rablement la latence. Ces nouveaux processeurs prennent Ã©galement en charge une mÃ©moire vive plus rapide. Alors que les modÃ¨les prÃ©cÃ©dents supportaient la mÃ©moire DDR5 jusqu'Ã  6 400 MT/s, les versions Plus prennent en charge 7 200 MT/s, et mÃªme jusqu'Ã  8 000 MT/s avec le profil Boost activÃ© dans le BIOS.
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