Google va lancer Chrome pour les PC basés sur ARM64 avec Linux intégré.

Publié le: 13/03/2026 @ 17:42:46: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google s'apprête enfin à lancer le navigateur Google Chrome pour les ordinateurs Linux fonctionnant sur l'architecture ARM64. Chrome est actuellement disponible au téléchargement pour Linux et séparément pour les appareils ARM, mais une version pour les systèmes Linux sur processeurs ARM n'est pas encore officiellement disponible. Selon Google, cette version sera disponible au deuxième trimestre 2026, conformément à la stratégie de l'entreprise qui a lancé Chrome pour les ordinateurs ARM basés sur Apple Silicon en 2020, puis une version pour Windows sur ARM en 2024. Google n'a pas expliqué directement pourquoi la prise en charge d'ARM et de Linux est ajoutée maintenant. Dans son article de blog, l'entreprise indique simplement que cette décision répond à la demande croissante pour un navigateur combinant les avantages du projet open source Chromium avec l'écosystème de services et de fonctionnalités de Google.
Il est difficile de déterminer si cela reflète une demande actuelle ou un marché futur. Toutefois, il convient de noter que l'intérêt pour Linux est bel et bien croissant. De plus en plus d'utilisateurs envisagent de passer de Windows à Linux, même si pour l'instant cela concerne principalement les ordinateurs à architecture x86. Les appareils grand public Linux équipés de processeurs ARM restent encore peu nombreux. Des ordinateurs portables Linux sont disponibles chez Dell, Lenovo et Framework Computer, mais la plupart utilisent encore des processeurs x86. Cette situation pourrait évoluer grâce aux entreprises qui développent des processeurs ARM pour PC : Qualcomm, NVIDIA et MediaTek s'intéressent aux systèmes d'exploitation alternatifs.
Il est difficile de déterminer si cela reflète une demande actuelle ou un marché futur. Toutefois, il convient de noter que l'intérêt pour Linux est bel et bien croissant. De plus en plus d'utilisateurs envisagent de passer de Windows à Linux, même si pour l'instant cela concerne principalement les ordinateurs à architecture x86. Les appareils grand public Linux équipés de processeurs ARM restent encore peu nombreux. Des ordinateurs portables Linux sont disponibles chez Dell, Lenovo et Framework Computer, mais la plupart utilisent encore des processeurs x86. Cette situation pourrait évoluer grâce aux entreprises qui développent des processeurs ARM pour PC : Qualcomm, NVIDIA et MediaTek s'intéressent aux systèmes d'exploitation alternatifs.
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