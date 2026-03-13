Apple a rÃ©duit sa commission sur l'App Store.

Apple rÃ©duit ses commissions pour les dÃ©veloppeurs sur l'App Store en Chine Ã compter du 15 mars. La commission standard sur les achats passera de 30 % Ã 25 %. Cette dÃ©cision fait suite Ã des discussions avec l'autoritÃ© de rÃ©gulation chinoise, selon un communiquÃ© de l'entreprise. Cette rÃ©duction semble viser Ã Ã©viter toute ingÃ©rence du gouvernement, la Chine ayant envisagÃ© d'ouvrir une enquÃªte officielle sur la politique tarifaire de l'App Store pour iPhone dÃ©but fÃ©vrier. Ces nouvelles rÃ¨gles s'appliqueront Ã l'App Store pour iOS et iPadOS. La commission pour les petites entreprises et les dÃ©veloppeurs de mini-applications sera Ã©galement rÃ©duite, passant de 15 % Ã 12 %.
Ce n'est pas la premiÃ¨re fois qu'Apple ajuste sa politique en Chine. Il s'agit plutÃ´t d'une nouvelle mesure prise par l'entreprise pour Ã©viter tout conflit avec ce marchÃ©, qui reprÃ©sente environ 17 % de son chiffre d'affaires. Apple avait dÃ©jÃ modifiÃ© les rÃ¨gles de son App Store afin de se conformer Ã la rÃ©glementation de l'Union europÃ©enne. Dans sa dÃ©claration, l'entreprise a soulignÃ© son engagement Ã faire d'iOS et d'iPadOS le meilleur Ã©cosystÃ¨me d'applications et une plateforme commerciale attractive pour les dÃ©veloppeurs en Chine. Apple a Ã©galement indiquÃ© son intention de maintenir des conditions Ã©quitables et transparentes pour tous les dÃ©veloppeurs et de conserver des taux de commission compÃ©titifs sur l'App Store chinois, qui ne seront pas supÃ©rieurs Ã ceux pratiquÃ©s dans les autres rÃ©gions. Cependant, l'entreprise n'envisage pas pour le moment de rÃ©duire ses commissions dans d'autres rÃ©gions, ce qui a dÃ©Ã§u de nombreux utilisateurs.
Ce n'est pas la premiÃ¨re fois qu'Apple ajuste sa politique en Chine. Il s'agit plutÃ´t d'une nouvelle mesure prise par l'entreprise pour Ã©viter tout conflit avec ce marchÃ©, qui reprÃ©sente environ 17 % de son chiffre d'affaires. Apple avait dÃ©jÃ modifiÃ© les rÃ¨gles de son App Store afin de se conformer Ã la rÃ©glementation de l'Union europÃ©enne. Dans sa dÃ©claration, l'entreprise a soulignÃ© son engagement Ã faire d'iOS et d'iPadOS le meilleur Ã©cosystÃ¨me d'applications et une plateforme commerciale attractive pour les dÃ©veloppeurs en Chine. Apple a Ã©galement indiquÃ© son intention de maintenir des conditions Ã©quitables et transparentes pour tous les dÃ©veloppeurs et de conserver des taux de commission compÃ©titifs sur l'App Store chinois, qui ne seront pas supÃ©rieurs Ã ceux pratiquÃ©s dans les autres rÃ©gions. Cependant, l'entreprise n'envisage pas pour le moment de rÃ©duire ses commissions dans d'autres rÃ©gions, ce qui a dÃ©Ã§u de nombreux utilisateurs.
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