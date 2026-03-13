Le MacBook Neo a reçu un processeur MediaTek.

Apple a fait d'importants compromis pour maintenir le prix du MacBook Neo à 599 $. On apprend aujourd'hui que cette décision a affecté non seulement le clavier, l'écran et le processeur, mais aussi la puce réseau de cet ordinateur portable d'entrée de gamme. Presque tous les MacBook modernes utilisent des solutions réseau Broadcom ou la puce Apple N1, conçue par Apple. Cependant, pour le MacBook Neo, la firme a opté pour un module MediaTek. Comme beaucoup d'autres choix techniques inhabituels pour ce modèle, le passage à une puce MediaTek est probablement motivé par la volonté de réduire le coût de l'appareil. Toutefois, d'après les premiers tests, aucun problème majeur n'a été constaté : les performances réseau sont excellentes et les vitesses de téléchargement de données sont élevées.
Le MacBook Neo est également doté d'un écran Liquid Retina de 13 pouces avec une résolution de 2 408 x 1 506 pixels et une luminosité de 500 nits, de bordures fines et symétriques, de la reconnaissance tactile Touch ID, de haut-parleurs stéréo avec audio spatialisé, d'une caméra frontale 1080p, d'un châssis en aluminium élégant et d'un clavier assorti. En revanche, il ne propose que deux ports USB-C, un processeur A18 Pro, 8 Go de RAM et un pavé tactile mécanique sans sensibilité à la pression. Cependant, à 599 $, il s'agit de défauts mineurs que les utilisateurs ne remarqueront probablement pas, d'autant plus que l'ordinateur fonctionne sous macOS.
Le MacBook Neo est également doté d'un écran Liquid Retina de 13 pouces avec une résolution de 2 408 x 1 506 pixels et une luminosité de 500 nits, de bordures fines et symétriques, de la reconnaissance tactile Touch ID, de haut-parleurs stéréo avec audio spatialisé, d'une caméra frontale 1080p, d'un châssis en aluminium élégant et d'un clavier assorti. En revanche, il ne propose que deux ports USB-C, un processeur A18 Pro, 8 Go de RAM et un pavé tactile mécanique sans sensibilité à la pression. Cependant, à 599 $, il s'agit de défauts mineurs que les utilisateurs ne remarqueront probablement pas, d'autant plus que l'ordinateur fonctionne sous macOS.
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