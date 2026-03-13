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Test GlitchSPANKR (PC) - Parcourez un monde numérique en proie au chaos
Publié le: 13/03/2026 @ 15:47:38: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosGlitchSPANKR est un jeu d'action expérimental développé par Mahelyk et TheClassifiedX. Ce titre propose une expérience de combat arcade frénétique dans un monde numérique chaotique où bugs et code corrompu constituent l'identité visuelle de l'environnement. Plutôt que de se concentrer sur une narration ou des campagnes à grande échelle, le titre privilégie les réflexes, la course aux scores et la survie dans des arènes compactes peuplées d'ennemis toujours plus dangereux. Le concept de GlitchSPANKR est volontairement abstrait. Les joueurs sont plongés dans ce qui semble être un système numérique dysfonctionnel où des fragments de code corrompu se manifestent sous forme d'entités hostiles. L'environnement lui-même se comporte comme un programme défectueux, avec des graphismes clignotants, des couleurs changeantes et des éléments visuels distordus qui rappellent constamment au joueur l'instabilité de ce monde. Cette esthétique singulière confère au jeu une identité propre qui le distingue des shoot'em up classiques, transformant chaque combat en un spectacle visuel haut en couleur, mêlant néons et effets de glitch. Le gameplay repose sur la navigation dans des arènes compactes tout en éliminant des vagues d'ennemis surgissant de toutes parts. Le personnage du joueur se déplace rapidement sur le champ de bataille, tirant et activant des capacités pour survivre à l'assaut incessant. Le mouvement est crucial, car l'immobilité, même brève, peut être fatale. Les joueurs doivent esquiver les projectiles ennemis, se repositionner constamment et réagir promptement aux menaces venant de toutes parts.

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