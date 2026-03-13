L'iPhone 18 Pro ne bénéficiera finalement pas d'une mise à jour majeure de son écran.

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L'iPhone 18 Pro ne bénéficiera finalement pas d'une mise à jour majeure de so...
Publié le: 13/03/2026 @ 15:42:49: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleDes rumeurs circulent depuis longtemps concernant l'encoche Dynamic Island plus petite sur les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, grâce à l'intégration d'un capteur Face ID sous l'écran. Cette information, devenue si courante, a fini par être considérée comme acquise. Cependant, selon de nouvelles informations en provenance de Chine, l'encoche Dynamic Island de ces modèles conserverait la même taille que celle des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Le passage à un module Face ID sous l'écran aurait été reporté à la prochaine génération. À l'origine de cette rumeur, le célèbre informateur Digital Chat Station, les raisons de cette décision d'Apple restent floues, mais on peut supposer que la firme souhaite maintenir les prix de la gamme iPhone 18 Pro au niveau de l'année dernière.

Pour éviter que cette décision n'affecte la rentabilité de l'iPhone, l'introduction de nouveaux composants, probablement plus onéreux, comme un capteur sous l'écran, a été reportée. Selon une source interne, la taille et la forme de l'écran resteront identiques à celles des modèles iPhone 17 Pro. Les seules améliorations attendues pour cette nouvelle génération sont le processeur A20 Pro gravé en 2 nm, un appareil photo à ouverture variable et une capacité de batterie accrue (plus de 5 000 mAh pour le Pro Max). Reste à savoir si ces changements suffiront à garantir le succès commercial, mais il est bon de rappeler que cette année, l'iPhone 17, malgré des améliorations minimes par rapport à la génération précédente, a battu des records de vente, même en Chine. Cela prouve que les utilisateurs n'ont pas toujours besoin de mises à jour majeures.
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