NVIDIA défie Intel et AMD : son nouveau processeur ARM est aussi puissant que les modèles haut de gamme.

Quand NVIDIA investit un nouveau secteur, l'attention se porte immédiatement sur les GPU . Cette fois-ci, cependant, ce n'est pas la partie graphique qui suscite la discussion, mais le processeur de la nouvelle puce GB10 Superchip qui, selon une analyse de Chips and Cheese, atteint des performances comparables aux modèles haut de gamme d'AMD et d'Intel . Pour un marché habitué à considérer le défi des processeurs uniquement sous l'angle de l'architecture x86 , voir un projet basé sur Arm atteindre ce niveau est un signal fort. La question n'est plus tant « quelle est la vitesse du matériel » que « dans quelle mesure l'écosystème est-il prêt ? » Au cœur du GB10 se trouvent les cœurs Arm Cortex X925 , conçus par Arm et sous licence NVIDIA . Cette architecture vise une puissance de calcul maximale , avec pour objectif affiché de rivaliser avec les processeurs de bureau les plus performants . La comparaison implicite se fait avec les architectures AMD Zen 5 et Intel Lion Core , c'est-à-dire les cœurs de référence de la dernière génération de processeurs x86. L'objectif n'est pas de proposer une alternative bon marché ou de niche, mais une solution capable de rivaliser dans la même gamme de prix . Du point de vue microarchitectural, l'un des éléments clés est le décodeur à 10 voies , qui permet d'exécuter jusqu'à dix instructions par cycle. En pratique, le processeur peut alimenter son moteur interne avec un flux d'opérations très important, condition essentielle pour exploiter pleinement l'exécution hors séquence . À cela s'ajoutent un cache de grande capacité et un prédicteur de branchement avancé , deux éléments essentiels pour réduire la latence et optimiser l'utilisation des unités de calcul. Ces choix visent à tirer le meilleur parti de chaque cycle d'horloge, plutôt qu'à atteindre des fréquences record.
En ce qui concerne la fréquence , les Cortex X925 du GB10 plafonnent à environ 4 GHz , ce qui est nettement inférieur aux pics de plus de 5 GHz des processeurs de bureau les plus performants d'AMD et d' Intel . Malgré ce désavantage apparent, les tests rapportés par Chips and Cheese montrent que le cœur Arm est capable de rivaliser directement avec Zen 5 et Lion Cove dans leurs configurations phares respectives. Le message est clair : l' architecture interne compte plus que la simple fréquence d'horloge. En d'autres termes, le GB10 démontre qu'il dispose des ressources matérielles nécessaires pour rivaliser avec les principaux acteurs du marché des ordinateurs de bureau. L'équilibre entre la bande passante du décodeur, la gestion des instructions et le sous-système mémoire lui permet de combler l'écart en termes de fréquence pure. L'accent est également mis sur la consommation d'énergie : la conception intègre des mesures visant à la réduire , en recherchant un équilibre entre hautes performances et efficacité . Pour les utilisateurs de centres de données ou de postes de travail, cet aspect est tout aussi important que les chiffres de référence.
Les limitations ne proviennent pas tant du processeur lui-même que du logiciel . L' architecture Arm ne prend pas en charge nativement le code x86 , qui est resté la norme dominante pendant plus de 40 ans sur les PC et les serveurs. L'exécution de jeux et de nombreuses applications conçues pour x86 nécessite une couche d'émulation , ou traduction du jeu d'instructions. Cette étape supplémentaire peut impacter significativement les performances réelles , même si le matériel est théoriquement équivalent aux solutions de bureau courantes. Les analyses GB10 dressent donc un tableau technique de haut niveau pour la partie CPU, mais elles nous rappellent que le véritable test sera la maturité de l'écosystème Arm : la rapidité avec laquelle les développeurs, les outils et les systèmes d'exploitation seront capables de réduire le fardeau de l'émulation dans les applications les plus répandues. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'analyse dont nous avons parlé, nous vous suggérons de consulter le lien source, où vous trouverez des détails techniques supplémentaires et des graphiques illustrant les données.
En ce qui concerne la fréquence , les Cortex X925 du GB10 plafonnent à environ 4 GHz , ce qui est nettement inférieur aux pics de plus de 5 GHz des processeurs de bureau les plus performants d'AMD et d' Intel . Malgré ce désavantage apparent, les tests rapportés par Chips and Cheese montrent que le cœur Arm est capable de rivaliser directement avec Zen 5 et Lion Cove dans leurs configurations phares respectives. Le message est clair : l' architecture interne compte plus que la simple fréquence d'horloge. En d'autres termes, le GB10 démontre qu'il dispose des ressources matérielles nécessaires pour rivaliser avec les principaux acteurs du marché des ordinateurs de bureau. L'équilibre entre la bande passante du décodeur, la gestion des instructions et le sous-système mémoire lui permet de combler l'écart en termes de fréquence pure. L'accent est également mis sur la consommation d'énergie : la conception intègre des mesures visant à la réduire , en recherchant un équilibre entre hautes performances et efficacité . Pour les utilisateurs de centres de données ou de postes de travail, cet aspect est tout aussi important que les chiffres de référence.
Les limitations ne proviennent pas tant du processeur lui-même que du logiciel . L' architecture Arm ne prend pas en charge nativement le code x86 , qui est resté la norme dominante pendant plus de 40 ans sur les PC et les serveurs. L'exécution de jeux et de nombreuses applications conçues pour x86 nécessite une couche d'émulation , ou traduction du jeu d'instructions. Cette étape supplémentaire peut impacter significativement les performances réelles , même si le matériel est théoriquement équivalent aux solutions de bureau courantes. Les analyses GB10 dressent donc un tableau technique de haut niveau pour la partie CPU, mais elles nous rappellent que le véritable test sera la maturité de l'écosystème Arm : la rapidité avec laquelle les développeurs, les outils et les systèmes d'exploitation seront capables de réduire le fardeau de l'émulation dans les applications les plus répandues. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'analyse dont nous avons parlé, nous vous suggérons de consulter le lien source, où vous trouverez des détails techniques supplémentaires et des graphiques illustrant les données.
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