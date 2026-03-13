 Se connecter 
Amazon a appris à Alexa à jurer grâce à de nouveaux styles de personnalité.
Publié le: 13/03/2026 @ 14:46:50: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationAmazon a dévoilé une nouvelle personnalité pour Alexa+, promettant un style de conversation plus direct. Baptisé « impertinent », ce mode est exclusivement destiné aux adultes et, selon l'entreprise, combine une personnalité sans filtre, un esprit vif, un sarcasme espiègle et, parfois, un langage familier partiellement censuré. On ignore encore comment Amazon compte gérer la question de la censure des propos vulgaires. L'entreprise laisse entendre qu'Alexa+ pourrait occasionnellement employer un langage plus modéré, tout en restant soumise à certaines limites. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas de créer un « assistant vocal IA pour adultes », mais plutôt une version plus décontractée et impertinente de l'assistant vocal classique. Amazon souligne que même dans ce mode, Alexa+ ne se livrera pas à des discours haineux, à des activités illégales, à des attaques personnelles ou à la diffusion de contenu susceptible de nuire.

L'activation du profil « impertinent » est soumise à plusieurs conditions. Cette fonctionnalité est indisponible si un profil Amazon Kids est actif sur le compte, et l'utilisateur doit se soumettre à des mesures de sécurité supplémentaires, notamment la vérification faciale. Amazon prévient également que l'activation de ce profil peut entraîner des conversations à caractère adulte. Ce nouveau profil s'ajoute aux autres personnalités disponibles, telles que « doux », « brève » et « détendu ». Ce dernier vise à évoquer un style de conversation informel, presque décontracté, à la manière d'un surfeur. Nous tenons à vous rappeler qu'Alexa+ est une version modernisée du célèbre assistant Amazon, conçue pour privilégier des conversations plus naturelles.
