Firefox est toujours disponible sous Windows 7. Mozilla étend sa prise en charge.
Publié le: 13/03/2026 @ 14:45:32: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxMozilla a une fois de plus décidé d'étendre la prise en charge de Firefox 115 ESR, qui fonctionne toujours sur les anciens systèmes d'exploitation, Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Le support de cette version du navigateur devait prendre fin à la fin du mois de février 2026. Cependant, Mozilla est revenu sur sa décision et a annoncé une nouvelle prolongation de la période de support. Les dernières informations indiquent que Firefox 115 ESR recevra des correctifs de sécurité au moins jusqu'à fin août 2026. Cela signifie que les utilisateurs de systèmes d'exploitation plus anciens bénéficieront d'environ six mois de support supplémentaire. Ce n'est pas la première fois que Mozilla prolonge la date limite de mise à jour pour cette version du navigateur. Le support a déjà été prolongé à plusieurs reprises, pour un total d'environ 18 mois de mises à jour supplémentaires, et il est désormais prolongé de six mois supplémentaires. Le fabricant justifie sa décision en soulignant qu'un grand nombre d'utilisateurs utilisent encore d'anciens systèmes d'exploitation. Pour beaucoup d'entre eux, Firefox demeure l'un des rares navigateurs à bénéficier de mises à jour de sécurité régulières.

Actuellement, Firefox 115 ESR est pratiquement le seul navigateur majeur à continuer de fournir des mises à jour de sécurité pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Les autres navigateurs Web ont cessé de prendre en charge ces systèmes depuis longtemps. Cela signifie que de nombreux utilisateurs d'ordinateurs anciens utilisent encore cette version de Firefox. Le support étendu leur permet de continuer à recevoir des correctifs de sécurité qui protègent le navigateur contre les nouvelles menaces. Mozilla souligne toutefois qu'août 2026 ne constitue pas nécessairement la date de fin définitive du support. L'entreprise indique qu'elle réévaluera la situation avant cette date et décidera si les mises à jour seront à nouveau prolongées. Si cela ne se produit pas, les utilisateurs de systèmes plus anciens devront envisager une mise à jour de leur système d'exploitation. C'est le seul moyen de continuer à utiliser les nouvelles versions du navigateur et de bénéficier des correctifs de sécurité et des nouvelles fonctionnalités.
