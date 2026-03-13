GDC : Plus de détails sur le mode Xbox et le kit de développement de jeux

Lors de la Game Developers Conference 2026, Microsoft a dévoilé plusieurs innovations pour l'écosystème Xbox et le développement de jeux PC . Comme annoncé précédemment, une étape clé est l'introduction d'un nouveau mode plein écran pour Windows 11, baptisé « Mode Xbox ». Disponible sur tous les systèmes Windows 11 à partir d'avril 2026, il offrira une interface utilisateur plus proche de celle des consoles. Parallèlement, Microsoft poursuit le développement d'un outil unifié : le Game Development Kit (DDK). Celui-ci permettra aux studios de créer des jeux pour PC Windows tout en les préparant pour les futures consoles Xbox. Les consoles Xbox Series actuelles resteront compatibles. De plus, Microsoft étend ses technologies graphiques : de nouvelles fonctionnalités de DirectX sont conçues pour faciliter l'utilisation de méthodes d'apprentissage automatique dans le pipeline graphique. Des outils d'analyse et de débogage améliorés aideront les développeurs à optimiser les performances. D'autres innovations concernent le traitement des shaders et la compression des données. Des améliorations telles que l'Advanced Shader Delivery et les optimisations apportées à DirectStorage visent à réduire les temps de chargement et les fluctuations de performances lors du lancement d'un jeu. Ces technologies constituent également la base de la prochaine génération de Xbox, nom de code Project Helix.
