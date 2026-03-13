La plateforme X d'Elon Musk se prépare à lancer un système de paiement, prévu pour avril

X annonce un service de paiement appelé X Money. La solution sera initialement disponible en accès anticipé. Cela signifie que tous les utilisateurs de la plateforme ne pourront pas l'utiliser immédiatement. L'entreprise prévoit d'étendre progressivement l'accès à cette nouvelle fonctionnalité. X Money permettra d'effectuer des transactions financières de base directement depuis l'application X. Platform X s'associe à Visa pour créer son système de paiement. Celui-ci permettra aux utilisateurs d'approvisionner leur portefeuille numérique directement dans l'application via Visa Direct. Concrètement, cela signifie que les fonds peuvent être transférés directement depuis un compte bancaire ou une carte de paiement vers le portefeuille intégré à l'application. L'entreprise précise que cette solution fonctionnera de la même manière que les autres portefeuilles numériques mobiles. À terme, les utilisateurs recevront également une carte de paiement liée à leur compte dans l'application, ce qui leur permettra d'utiliser les fonds accumulés en dehors de la plateforme elle-même.
Le développement de X Money est en cours depuis un certain temps. Initialement, cette nouvelle fonctionnalité était testée exclusivement par les employés de la plateforme. Début mars 2026, les tests ont été étendus à un petit groupe d'utilisateurs réguliers. L'accès a été accordé à ceux qui ont décidé de faire un don de 1 000 $ (environ 4 000 PLN) à une œuvre de charité. En plus de l'accès anticipé à X Money, les participants au programme test recevront également ultérieurement la carte de paiement susmentionnée liée à l'application. L'idée de développer des services financiers au sein de l'application X n'est pas nouvelle. Elon Musk en parle depuis au moins deux ans. Son objectif est de créer une plateforme capable de répondre à une grande variété de besoins des utilisateurs. Concrètement, cela signifie que l'application évoluera progressivement vers une « super application », offrant non seulement des contenus de communication et sociaux, mais aussi des services financiers.
D'après les annonces précédentes, la société envisage également d'introduire des services financiers supplémentaires. L'un d'eux pourrait inclure le trading d'actions et de cryptomonnaies directement depuis l'application X. Nikita Bier, responsable du développement produit chez X, avait évoqué ces projets en février. Selon lui, la solution pourrait être disponible dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'interagir avec les symboles boursiers, attribués aux sociétés cotées. Depuis l'application, ils pourront consulter des informations sur les entreprises et effectuer des transactions d'achat et de vente. Pour l'instant, X Money ne sera qu'une première étape dans l'intégration de services financiers à l'application. L'entreprise annonce que les fonctionnalités de la plateforme pourraient être progressivement étendues dans les années à venir. Si ces projets aboutissent, l'application X pourrait devenir à l'avenir un lieu où les utilisateurs pourront non seulement publier ou regarder du contenu, mais aussi gérer leurs finances.
Le développement de X Money est en cours depuis un certain temps. Initialement, cette nouvelle fonctionnalité était testée exclusivement par les employés de la plateforme. Début mars 2026, les tests ont été étendus à un petit groupe d'utilisateurs réguliers. L'accès a été accordé à ceux qui ont décidé de faire un don de 1 000 $ (environ 4 000 PLN) à une œuvre de charité. En plus de l'accès anticipé à X Money, les participants au programme test recevront également ultérieurement la carte de paiement susmentionnée liée à l'application. L'idée de développer des services financiers au sein de l'application X n'est pas nouvelle. Elon Musk en parle depuis au moins deux ans. Son objectif est de créer une plateforme capable de répondre à une grande variété de besoins des utilisateurs. Concrètement, cela signifie que l'application évoluera progressivement vers une « super application », offrant non seulement des contenus de communication et sociaux, mais aussi des services financiers.
D'après les annonces précédentes, la société envisage également d'introduire des services financiers supplémentaires. L'un d'eux pourrait inclure le trading d'actions et de cryptomonnaies directement depuis l'application X. Nikita Bier, responsable du développement produit chez X, avait évoqué ces projets en février. Selon lui, la solution pourrait être disponible dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'interagir avec les symboles boursiers, attribués aux sociétés cotées. Depuis l'application, ils pourront consulter des informations sur les entreprises et effectuer des transactions d'achat et de vente. Pour l'instant, X Money ne sera qu'une première étape dans l'intégration de services financiers à l'application. L'entreprise annonce que les fonctionnalités de la plateforme pourraient être progressivement étendues dans les années à venir. Si ces projets aboutissent, l'application X pourrait devenir à l'avenir un lieu où les utilisateurs pourront non seulement publier ou regarder du contenu, mais aussi gérer leurs finances.
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-03SocialTikTok a expliqué pourquoi il ne prévoit pas le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages privés.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité