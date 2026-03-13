La plateforme X d'Elon Musk se prépare à lancer un système de paiement, prévu pour avril

 Se connecter 
 Se connecter 
        
La plateforme X d'Elon Musk se prépare à lancer un système de paiement, prév...
Publié le: 13/03/2026 @ 00:33:23: Par Nic007 Dans "Social"
SocialX annonce un service de paiement appelé X Money. La solution sera initialement disponible en accès anticipé. Cela signifie que tous les utilisateurs de la plateforme ne pourront pas l'utiliser immédiatement. L'entreprise prévoit d'étendre progressivement l'accès à cette nouvelle fonctionnalité. X Money permettra d'effectuer des transactions financières de base directement depuis l'application X. Platform X s'associe à Visa pour créer son système de paiement. Celui-ci permettra aux utilisateurs d'approvisionner leur portefeuille numérique directement dans l'application via Visa Direct. Concrètement, cela signifie que les fonds peuvent être transférés directement depuis un compte bancaire ou une carte de paiement vers le portefeuille intégré à l'application. L'entreprise précise que cette solution fonctionnera de la même manière que les autres portefeuilles numériques mobiles. À terme, les utilisateurs recevront également une carte de paiement liée à leur compte dans l'application, ce qui leur permettra d'utiliser les fonds accumulés en dehors de la plateforme elle-même.

Le développement de X Money est en cours depuis un certain temps. Initialement, cette nouvelle fonctionnalité était testée exclusivement par les employés de la plateforme. Début mars 2026, les tests ont été étendus à un petit groupe d'utilisateurs réguliers. L'accès a été accordé à ceux qui ont décidé de faire un don de 1 000 $ (environ 4 000 PLN) à une œuvre de charité. En plus de l'accès anticipé à X Money, les participants au programme test recevront également ultérieurement la carte de paiement susmentionnée liée à l'application. L'idée de développer des services financiers au sein de l'application X n'est pas nouvelle. Elon Musk en parle depuis au moins deux ans. Son objectif est de créer une plateforme capable de répondre à une grande variété de besoins des utilisateurs. Concrètement, cela signifie que l'application évoluera progressivement vers une « super application », offrant non seulement des contenus de communication et sociaux, mais aussi des services financiers.

D'après les annonces précédentes, la société envisage également d'introduire des services financiers supplémentaires. L'un d'eux pourrait inclure le trading d'actions et de cryptomonnaies directement depuis l'application X. Nikita Bier, responsable du développement produit chez X, avait évoqué ces projets en février. Selon lui, la solution pourrait être disponible dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'interagir avec les symboles boursiers, attribués aux sociétés cotées. Depuis l'application, ils pourront consulter des informations sur les entreprises et effectuer des transactions d'achat et de vente. Pour l'instant, X Money ne sera qu'une première étape dans l'intégration de services financiers à l'application. L'entreprise annonce que les fonctionnalités de la plateforme pourraient être progressivement étendues dans les années à venir. Si ces projets aboutissent, l'application X pourrait devenir à l'avenir un lieu où les utilisateurs pourront non seulement publier ou regarder du contenu, mais aussi gérer leurs finances.
GDC : Plus de détails sur le mode Xbox ... »« Test Vampires: Bloodlord Rising (PC) Sor...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 05-03SocialTikTok a expliqué pourquoi il ne prévoit pas le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages privés.
 26-02SocialInstagram lance un système d'alertes pour les parents d'adolescents
 26-02SocialTwitch bloque les paiements sans pièce d'identité ni scan facial.
 25-02SocialDiscord fait marche arrière : la vérification globale de l’âge par photo est reportée.
 23-02SocialX conteste la loi européenne sur les services numériques.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Consoles13-03
GDC : Plus de détails sur le mode Xbox et le kit de développement de jeux
 Social13-03
La plateforme X d'Elon Musk se prépare à lancer un système de paiement, prévu pour avril
 Jeux Vidéos12-03
Test Vampires: Bloodlord Rising (PC) Sortez les crocs et pas seulement !
 Blu-Ray12-03
Le Blu-ray fait un retour inattendu : Panasonic peine à suivre la cadence de production
 Google12-03
Google Maps accueille la navigation 3D et Gemini sait où vous vous garez. Nouvelles Logiciel
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page