Le Blu-ray fait un retour inattendu : Panasonic peine à suivre la cadence de production

Dans un monde dominé par les plateformes de streaming, les supports de stockage optiques semblaient appartenir au passé. Pourtant, l'entreprise japonaise Panasonic se trouvait dans une situation inattendue : la demande pour ses enregistreurs Blu-ray avait explosé et elle peinait à suivre le rythme de la production. Dans un communiqué officiel de mars 2026, le fabricant a reconnu des pénuries de matériel et des retards de livraison. L'entreprise a annoncé une augmentation de sa capacité de production et une amélioration de sa logistique. Un modèle d'enregistreur a suscité un intérêt particulièrement vif ; bien que présent sur le marché depuis plusieurs années, il demeure l'un des appareils les plus chers de sa catégorie. Le modèle Panasonic DMR-ZR1 rencontre un vif succès auprès des clients. Commercialisé depuis 2022, il demeure le fleuron de la gamme DIGA. Son prix avoisine toujours les 2 300 $. Malgré ce tarif élevé, les consommateurs se l'arrachent. La demande est telle que le fabricant peine à répondre à la demande. Cette situation paraît paradoxale à l'heure où la distribution de films et de programmes télévisés repose essentiellement sur les services en ligne. La technologie Blu-ray est apparue en 2005. Ces disques offrent une capacité de stockage de 25 à 128 Go, selon le nombre de couches enregistrées. À son lancement, ce format était perçu comme le successeur du DVD.
La hausse soudaine des ventes s'explique par la concurrence. Ces dernières années, de plus en plus de fabricants se sont retirés du marché des enregistreurs Blu-ray. LG et Sony ont cessé la production de ces appareils . Samsung s'était également retiré de ce segment plus tôt. Face à ces décisions, Panasonic est devenu l'un des derniers grands fabricants d'enregistreurs Blu-ray pour le grand public. De ce fait, les clients intéressés par ce type d'équipement ont peu de choix. Le DMR-ZR1 a été conçu comme un appareil haut de gamme. Le fabricant met l'accent sur la qualité de sa fabrication et la sophistication de sa conception interne. Le boîtier de l'enregistreur est divisé en quatre compartiments distincts. Chaque compartiment abrite le lecteur optique, le disque dur, la carte mère et l'alimentation. Cette conception minimise les interactions entre les composants électroniques. L'entreprise insiste sur l'utilisation de matériaux amortissants et isolants. Les supports marketing présentent l'appareil comme le modèle le plus abouti de la gamme DIGA.
L'histoire des disques Blu-ray a été complexe dès ses débuts. Ce format a permis une augmentation significative de la capacité de stockage par rapport aux DVD. Les DVD standard pouvaient stocker entre 4,7 et 17 Go de données. Malgré ses avantages technologiques, le Blu-ray n'a pas connu le même succès que son prédécesseur. L'un des obstacles était le prix élevé des lecteurs et des supports eux-mêmes. Au cours de la décennie suivante, le marché des disques optiques a commencé à décliner. Les clés USB, les disques SSD et HDD externes ont pris une place de plus en plus importante. Ces périphériques offraient une capacité supérieure et la possibilité de réécrire les données à plusieurs reprises. Dans les années 1920, les plateformes de streaming sont devenues le principal moyen de diffusion de contenu multimédia. La demande croissante d'enregistreurs Blu-ray témoigne de la fidélité des utilisateurs à la technologie optique. Ces appareils sont prisés des collectionneurs de films, des passionnés d'audiovisuel et des personnes qui archivent des données hors ligne. Panasonic ne communique pas ses chiffres de vente exacts. Toutefois, la conjoncture indique que l'entreprise a trouvé un créneau générant des revenus stables malgré la domination des services numériques.
