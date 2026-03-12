Google Maps accueille la navigation 3D et Gemini sait où vous vous garez. Nouvelles Logiciel

 Se connecter 
Publié le: 12/03/2026 @ 17:46:11: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a annoncé la plus importante mise à jour de Google Maps depuis plus de dix ans. Un nouveau mode de navigation et un assistant conversationnel basé sur Gemini devraient révolutionner notre utilisation de l'application, notamment pour la conduite et la planification de trajets. La vue 2D traditionnelle au volant appartient désormais au passé. Le nouveau mode « Navigation immersive » affiche l'environnement en trois dimensions : bâtiments, viaducs et relief prennent vie, facilitant ainsi l'orientation. Les modèles Gemini analysent les données de Street View et les images aériennes pour afficher les passages piétons, les feux de circulation et les panneaux d'arrêt à l'écran au moment opportun. Les instructions vocales ont également été mises à jour. Elles sont plus naturelles et ressemblent aux indications données par un passager. Les cartes afficheront désormais une vue plus large de l'itinéraire, permettant ainsi aux conducteurs d'anticiper les intersections complexes et les changements de voie. Une autre nouveauté concerne les informations sur les compromis liés aux itinéraires alternatifs : l’application propose un détour plus long pour éviter les embouteillages, ou un détour plus court avec péage. Avant de partir, vous pouvez également prévisualiser votre destination dans Street View et repérer les meilleures places de stationnement. En plus de la navigation, une toute nouvelle fonctionnalité « Poser une question à Maps » est disponible. Cet assistant conversationnel répond à des questions que vous ne pourriez pas poser à une carte traditionnelle. Vous pouvez demander où recharger votre téléphone à proximité et prendre un café sans attendre, ou encore obtenir des recommandations sur les courts de tennis éclairés ouverts en soirée.

Les résultats sont personnalisés en fonction de votre historique de recherche et des lieux enregistrés. Gemini s'appuie sur une base de données de plus de 300 millions de lieux et d'avis provenant de plus de 500 millions d'utilisateurs. Vous pouvez réserver une table au restaurant, enregistrer un lieu ou le partager avec vos amis directement depuis votre réponse. La navigation immersive est désormais disponible aux États-Unis sur iOS et Android, et sera compatible avec CarPlay, Android Auto et les véhicules équipés de Google Maps dans les prochains mois. Ask Maps est actuellement lancé aux États-Unis et en Inde, et une version pour ordinateur sera bientôt disponible.
