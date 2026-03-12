Le plus grand changement de l'histoire du système PEGI : les jeux à lootbox sont interdits aux enfants.

Publié le: 12/03/2026 @ 17:42:24: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
L'organisme européen PEGI, chargé de la classification des jeux vidéo en Europe (hors Allemagne), a annoncé la plus importante mise à jour de son système à ce jour. Dès juin 2026, quatre nouveaux critères de classification prendront en compte des facteurs tels que les loot boxes, les mécanismes addictifs et la communication en ligne. La plus grande révolution réside dans le changement d'approche concernant les récompenses aléatoires payantes dans les jeux. Les loot boxes, les systèmes de gacha et les clés permettant d'ouvrir des coffres au contenu aléatoire entraîneront désormais automatiquement une classification PEGI 16. C'est un changement majeur, car EA Sports FC, par exemple, un jeu proposant des loot boxes dans son mode Ultimate Team, est actuellement classé PEGI 3. Une fois la nouvelle réglementation entrée en vigueur, les titres de ce type seront probablement étiquetés « 16+ ». Dans des cas extrêmes, comme pour les jeux intégrant des mécanismes de casino social, la classification pourra aller jusqu'à PEGI 18.
Le PDG de PEGI, Dirk Bosmans, a reconnu que ces changements étaient en préparation depuis un certain temps. L'organisation a emboîté le pas à la commission allemande USK, qui avait mis en place une réglementation similaire il y a plusieurs années. M. Bosmans a souligné que le secteur n'était pas encore au courant des nouveaux critères, ce qui laisse présager une certaine confusion chez les éditeurs dans les semaines à venir. Les nouvelles règles s'appliqueront également aux passes de combat payantes à durée limitée : ces jeux recevront une classification PEGI 12. Un déclassement en PEGI 7 ne sera possible que si le jeu propose des mécanismes intégrés permettant de désactiver les achats intégrés par défaut. De telles solutions sont pratiquement inexistantes sur le marché, mais PEGI espère que cette nouvelle réglementation incitera les développeurs à en créer.
Un autre critère concerne les mécanismes de « jeu sur rendez-vous », c’est-à-dire les systèmes qui récompensent les connexions quotidiennes ou pénalisent les absences. Les jeux comportant des éléments tels que des quêtes journalières ou des séries d’éliminations recevront un avertissement, sans que la classification par âge ne soit modifiée, sauf s’ils sont associés à un passe de combat ou à une perte de progression.
Le quatrième critère régit la communication en ligne. Les jeux sans système de modération vocale ou par chat recevront automatiquement la classification PEGI 18. Les premiers jeux classés selon ces nouvelles règles devraient sortir aux alentours de la Gamescom, en août 2026. Ce sera un changement majeur pour des entreprises comme Epic Games, Microsoft et Electronic Arts, mais un changement tout à fait justifié.
Le PDG de PEGI, Dirk Bosmans, a reconnu que ces changements étaient en préparation depuis un certain temps. L'organisation a emboîté le pas à la commission allemande USK, qui avait mis en place une réglementation similaire il y a plusieurs années. M. Bosmans a souligné que le secteur n'était pas encore au courant des nouveaux critères, ce qui laisse présager une certaine confusion chez les éditeurs dans les semaines à venir. Les nouvelles règles s'appliqueront également aux passes de combat payantes à durée limitée : ces jeux recevront une classification PEGI 12. Un déclassement en PEGI 7 ne sera possible que si le jeu propose des mécanismes intégrés permettant de désactiver les achats intégrés par défaut. De telles solutions sont pratiquement inexistantes sur le marché, mais PEGI espère que cette nouvelle réglementation incitera les développeurs à en créer.
Un autre critère concerne les mécanismes de « jeu sur rendez-vous », c’est-à-dire les systèmes qui récompensent les connexions quotidiennes ou pénalisent les absences. Les jeux comportant des éléments tels que des quêtes journalières ou des séries d’éliminations recevront un avertissement, sans que la classification par âge ne soit modifiée, sauf s’ils sont associés à un passe de combat ou à une perte de progression.
Le quatrième critère régit la communication en ligne. Les jeux sans système de modération vocale ou par chat recevront automatiquement la classification PEGI 18. Les premiers jeux classés selon ces nouvelles règles devraient sortir aux alentours de la Gamescom, en août 2026. Ce sera un changement majeur pour des entreprises comme Epic Games, Microsoft et Electronic Arts, mais un changement tout à fait justifié.
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-03Jeux VidéosTest Rayman: 30th Anniversary Edition (PS5) - Replongez dans le classique de la plate-forme
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité