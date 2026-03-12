YouTube déploie de nouvelles publicités sur les téléviseurs. Certaines sont désormais impossibles à ignorer.

YouTube apporte de nouvelles modifications à l'affichage des publicités. Cette fois-ci, elles concernent principalement l'application installée sur les téléviseurs et les téléviseurs connectés. Google a annoncé l'arrivée d'un nouveau format publicitaire de 30 secondes maximum dans son application TV. Le changement le plus important est que, dans de nombreux cas, ces publicités ne pourront plus être ignorées. Le nouveau système fonctionne à l'échelle mondiale et est disponible sur les appareils appelés téléviseurs connectés, c'est-à-dire les téléviseurs intelligents et les décodeurs multimédias connectés au téléviseur. Selon Google, les publicités seront sélectionnées automatiquement par un système basé sur l'intelligence artificielle qui analyse divers facteurs et décide quel format publicitaire sera affiché à un moment donné. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs verront des publicités de durée variable. Il s'agira parfois de courts clips de six secondes, d'autres fois de publicités standard d'environ 15 secondes. Toutefois, pour les téléviseurs, une variante supplémentaire est apparue : des publicités de 30 secondes qu'il est impossible de passer. L'entreprise explique qu'un tel système vise à aider les annonceurs à mieux atteindre leurs publics et à accroître l'efficacité de leurs campagnes publicitaires.
Pour ceux qui utilisent YouTube sur leur téléviseur, le changement sera sans doute notable. Alors qu'auparavant de nombreuses publicités pouvaient être ignorées après quelques secondes, les nouveaux contenus exigent désormais d'être regardés en entier. Certains font remarquer que regarder des films à la télévision rappelle de plus en plus la télévision traditionnelle, où les publicités apparaissent à intervalles réguliers et où l'on ne peut rien y faire. Dans le même temps, Google souligne que la publicité est un élément important du financement de la plateforme et permet aux créateurs de gagner de l'argent grâce aux contenus publiés. L'introduction de ce nouveau format publicitaire constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de l'entreprise visant à contrer le blocage des publicités. Récemment, des utilisateurs de bloqueurs de publicités ont signalé divers changements dans les performances de la plateforme.
Par exemple, certains utilisateurs ont remarqué des bannières publicitaires dans l'application mobile qu'il était impossible de fermer facilement. Des restrictions concernant les commentaires ou les descriptions de vidéos ont également été signalées pour les utilisateurs utilisant des bloqueurs de publicité. Tout ceci s'inscrit dans une stratégie plus large visant à inciter les utilisateurs à passer à un abonnement payant. Pour éviter les publicités, il existe une alternative au service payant YouTube Premium, qui permet de regarder des vidéos sans interruption publicitaire. Dans certains pays, un abonnement moins cher est également disponible ; il limite le nombre de publicités, sans toutefois les supprimer complètement.
