Le générateur vidéo Sora sera ajouté à ChatGPT.

Publié le: 12/03/2026 @ 14:38:24: Par Nic007 Dans "Programmation"
Le générateur vidéo Sora d'OpenAI pourrait bientôt être intégré à ChatGPT. Actuellement, Sora n'est accessible que via un site web distinct ou une application dédiée, ce qui explique sa popularité bien inférieure à celle de ChatGPT. Une fois intégré, les utilisateurs pourront créer des vidéos directement dans le chatbot, à l'instar de la fonctionnalité de génération d'images ajoutée précédemment. Si l'intégration de Sora à ChatGPT risque d'attirer de nouveaux utilisateurs, elle comporte également un risque d'augmentation du nombre de deepfakes. Lors du lancement du service, des utilisateurs ont commencé à créer des deepfakes réalistes, mais offensants, de personnages historiques célèbres, ainsi que des vidéos contenant du contenu protégé par le droit d'auteur.
Si Sora est intégré à ChatGPT, l'accès à la génération vidéo sera considérablement simplifié. Cela pourrait entraîner une augmentation des deepfakes et accroître la probabilité que les utilisateurs contournent les restrictions de sécurité du service, notamment en supprimant les filigranes indiquant qu'une vidéo est créée par IA. Les utilisateurs ont depuis longtemps trouvé des moyens de contourner les restrictions des générateurs d'images et de vidéos, par exemple en modifiant légèrement les requêtes textuelles pour tromper le système. Par ailleurs, le chatbot Claude d'Anthropic a rapidement gagné en popularité ces dernières semaines, tandis que ChatGPT enregistre une hausse des désinstallations. Pour remédier à cette situation, l'entreprise doit impérativement proposer une solution convaincante.
