 Se connecter 
 Se connecter 
        
Le générateur vidéo Sora sera ajouté à ChatGPT.
Publié le: 12/03/2026 @ 14:38:24: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLe générateur vidéo Sora d'OpenAI pourrait bientôt être intégré à ChatGPT. Actuellement, Sora n'est accessible que via un site web distinct ou une application dédiée, ce qui explique sa popularité bien inférieure à celle de ChatGPT. Une fois intégré, les utilisateurs pourront créer des vidéos directement dans le chatbot, à l'instar de la fonctionnalité de génération d'images ajoutée précédemment. Si l'intégration de Sora à ChatGPT risque d'attirer de nouveaux utilisateurs, elle comporte également un risque d'augmentation du nombre de deepfakes. Lors du lancement du service, des utilisateurs ont commencé à créer des deepfakes réalistes, mais offensants, de personnages historiques célèbres, ainsi que des vidéos contenant du contenu protégé par le droit d'auteur.

Si Sora est intégré à ChatGPT, l'accès à la génération vidéo sera considérablement simplifié. Cela pourrait entraîner une augmentation des deepfakes et accroître la probabilité que les utilisateurs contournent les restrictions de sécurité du service, notamment en supprimant les filigranes indiquant qu'une vidéo est créée par IA. Les utilisateurs ont depuis longtemps trouvé des moyens de contourner les restrictions des générateurs d'images et de vidéos, par exemple en modifiant légèrement les requêtes textuelles pour tromper le système. Par ailleurs, le chatbot Claude d'Anthropic a rapidement gagné en popularité ces dernières semaines, tandis que ChatGPT enregistre une hausse des désinstallations. Pour remédier à cette situation, l'entreprise doit impérativement proposer une solution convaincante.
« L'iPhone pliable ressemblera aux génér...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 06-03ProgrammationOpenAI lance GPT-5.4 : l’IA peut désormais véritablement travailler à notre place.
 05-03ProgrammationOpenAI défie GitHub. La guerre des développeurs est imminente.
 05-03ProgrammationDes mois de conversations avec un chatbot Gemini ont conduit un homme à la pire décision possible.
 05-03ProgrammationDes conversations sensibles sur Chat GPT et des données personnelles se retrouvent dans des bases de données commerciales
 04-03ProgrammationChangements apportés à ChatGPT : GPT-5.3 Instant arrive, disant adieu aux réponses « gênantes ».
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Programmation12-03
Le générateur vidéo Sora sera ajouté à ChatGPT.
 Apple12-03
L'iPhone pliable ressemblera aux générations précédentes d'iPad.
 Consoles12-03
Projet Helix : Nouveaux détails sur la prochaine Xbox
 Jeux Vidéos12-03
Microsoft annonce le retour du programme de rétrocompatibilité Xbox
 Jeux Vidéos11-03
Test Rayman: 30th Anniversary Edition (PS5) - Replongez dans le classique de la plate-forme
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page