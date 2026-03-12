L'iPhone pliable ressemblera aux générations précédentes d'iPad.

De nouvelles rumeurs concernant l'iPhone pliable d'Apple suggèrent que l'appareil serait doté d'une interface similaire à celle de l'iPad, permettant d'afficher les applications côte à côte. Selon une source interne, la face externe aurait la taille d'un petit iPhone, tandis que l'écran interne bénéficierait d'un format plus large, comparable à celui du Google Pixel Fold de première génération. De ce fait, ce nouvel appareil se distinguerait des smartphones haut de gamme actuels tels que le Pixel Fold 10 ou le Galaxy Z Fold 7. Bien que cette nouvelle interface puisse faciliter le multitâche, la source précise que l'iPhone pliable ne sera pas compatible avec les applications iPad existantes. Apple envisagerait toutefois d'exploiter le plus grand écran pour mettre à jour les applications principales en ajoutant une barre latérale à gauche. Les développeurs pourront également adapter leurs applications pour iPhone, afin de leur donner une expérience plus proche de celle de l'iPad.
Au lieu de Face ID, l'iPhone pliable pourrait être équipé de Touch ID, intégré au bouton latéral, la face avant étant trop fine pour un capteur Face ID. Et au lieu d'une longue découpe pour la caméra frontale et Face ID, Apple installerait, selon les rumeurs, une petite caméra dans un trou. Le prix du smartphone devrait avoisiner les 2 000 $. Les rumeurs selon lesquelles le constructeur envisagerait de commercialiser une version abordable à 1 400 $ sont démenties par de nombreux experts, qui estiment qu'une telle offre est tout simplement impossible sur le marché actuel en raison du coût de la mémoire.
