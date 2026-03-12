Projet Helix : Nouveaux détails sur la prochaine Xbox

Microsoft a prononcé un discours d'ouverture à la Game Developers Conference et a dévoilé quelques détails sur le Projet Helix, la prochaine génération de consoles Xbox. Nous tenions à vous les faire partager. D'après les informations disponibles, le projet Helix repose principalement sur deux piliers : l'optimisation des performances et l'intégration étroite des expériences Xbox et PC. Les versions alpha des kits de développement devraient être disponibles pour les développeurs dès l'année prochaine, leur laissant ainsi suffisamment de temps pour les tests.
Microsoft prévoit également d'intégrer les meilleures fonctionnalités Xbox à Windows afin d'offrir aux développeurs un écosystème unifié. La ROG Xbox Ally en est un exemple. Sur le plan technique, la présentation a mis l'accent sur le ray tracing comme principe directeur. DirectStorage continuera également d'être utilisé pour minimiser les temps de chargement. Cependant, Microsoft n'a pas encore communiqué les spécifications matérielles ni le prix du Projet Helix. L'entreprise a en revanche présenté des exemples de soutien aux développeurs et de collaborations avec des partenaires matériels.
Deux autres principes sont essentiels à cet égard : la disponibilité des jeux sur plusieurs plateformes et un lancement aussi rapide que possible. Bien sûr, on ignore encore dans quelle mesure ces principes seront finalement intégrés au Projet Helix. Un mode Xbox pour Windows 11 sera disponible dès avril, initialement sur certains marchés seulement. Ce mode permettra aux utilisateurs de passer facilement de la productivité aux jeux. Le projet Helix commence donc déjà à se dessiner.
