Microsoft annonce le retour du programme de rétrocompatibilité Xbox

Publié le: 12/03/2026 @ 14:31:41: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Lors de la Game Developers Conference 2026, Microsoft a annoncé le retour du programme de rétrocompatibilité Xbox. L'entreprise prévoit d'introduire de nouvelles façons de jouer à d'anciens jeux Xbox plus tard cette année. Selon Jason Ronald, vice-président de la division Nouvelle Génération, Microsoft reste déterminé à maintenir la compatibilité des jeux issus de quatre générations de Xbox sur le long terme.
Depuis son lancement en 2015 par Phil Spencer, alors PDG de Xbox, ce programme a été un élément central de la stratégie de la plateforme : Microsoft avait rendu compatibles de nombreux jeux anciens à cette époque. Cependant, en 2021, l'entreprise a suspendu l'extension de la liste, invoquant des problèmes de licences.
