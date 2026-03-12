 Se connecter 
Microsoft annonce le retour du programme de rétrocompatibilité Xbox
Publié le: 12/03/2026 @ 14:31:41: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLors de la Game Developers Conference 2026, Microsoft a annoncé le retour du programme de rétrocompatibilité Xbox. L'entreprise prévoit d'introduire de nouvelles façons de jouer à d'anciens jeux Xbox plus tard cette année. Selon Jason Ronald, vice-président de la division Nouvelle Génération, Microsoft reste déterminé à maintenir la compatibilité des jeux issus de quatre générations de Xbox sur le long terme.

Depuis son lancement en 2015 par Phil Spencer, alors PDG de Xbox, ce programme a été un élément central de la stratégie de la plateforme : Microsoft avait rendu compatibles de nombreux jeux anciens à cette époque. Cependant, en 2021, l'entreprise a suspendu l'extension de la liste, invoquant des problèmes de licences.
