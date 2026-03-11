Test Rayman: 30th Anniversary Edition (PS5) - Replongez dans le classique de la plate-forme

 Se connecter 
Test Rayman: 30th Anniversary Edition (PS5) - Replongez dans le classique de l...
Publié le: 11/03/2026 @ 19:11:50: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAvant d'aborder Rayman 1 en tant que jeu, il faudrait souligner le travail de Digital Eclipse. pour la création de cette compilation. On y trouve cinq versions différentes de Rayman premier du nom : PS1, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Color et Game Boy Advance. Bien sûr, le marketing s'en servira pour dire « 5 jeux pour le prix d'1 » ou quelque chose du genre, mais ne vous y trompez pas : les cinq versions sont pratiquement identiques, à l'exception de la version Game Boy Color, qui n'est en réalité qu'un jeu basé sur Rayman 1, mais avec un level design complètement différent. Un point positif d'emblée : la présence du tout premier prototype de Rayman 1 sur Super Nintendo parmi les titres jouables ! C’est la première fois qu’Ubisoft le met à disposition du public et… oui, il est très court, sans contenu particulier, et même sans musique ! Mais c’est un geste important de préservation, très apprécié par Ubisoft. Un autre atout de cette collection est le documentaire de près de deux heures inclus, qui retrace la création, la sortie et même la période post-lancement de Rayman 1 ! Plusieurs des artistes les plus importants ayant contribué à la création de la mascotte ont été invités à des interviews, et c’est un visionnage passionnant qui révèle de nombreuses informations inédites sur le personnage et tout le processus de développement de Rayman 1. Des illustrations conceptuelles et même le guide de Rayman, qui développe l'histoire originale du personnage, sont également inclus, ce qui est vraiment génial et un atout supplémentaire pour cette collection. Globalement, je dirais que tout le contenu bonus est respectable et très appréciable. Préserver l'histoire de la franchise de manière aussi détaillée et complète dans une sortie de ce type n'est pas donné à toutes les entreprises ; bravo à Ubisoft pour cette initiative.

