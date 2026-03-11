Sony fait face à une poursuite colossale de 2,7 milliards de dollars.

Une action en justice de 2,7 milliards de dollars contre Sony a débuté aujourd'hui à Londres, intentée au nom d'environ 12 millions d'utilisateurs de PlayStation au Royaume-Uni. L'entreprise est accusée d'abus de position dominante, notamment d'avoir contraint les joueurs à acheter des jeux et des extensions numériques exclusivement via le PlayStation Store, maintenant ainsi des prix nettement supérieurs à ceux des versions physiques. Les plaignants affirment également que les joueurs ont surpayé le contenu et réclament des dédommagements. Le montant de la réclamation, initialement estimé à 6,7 milliards de dollars, a été revu à la baisse.
Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de poursuites judiciaires contre les géants de la tech au Royaume-Uni. Une action collective contre Valve, intentée au nom de 14 millions d'utilisateurs de Steam, a récemment été autorisée. Par ailleurs, en octobre, Apple a été reconnue coupable d'abus de position dominante sur les commissions de l'App Store, bien que la société ait fait appel de ce verdict. Sony, bien entendu, se défend également avec vigueur. L'entreprise affirme avoir investi des milliards de dollars au fil des ans dans la création d'un écosystème de jeu unifié et évolue sur un marché concurrentiel aux côtés de Nintendo et Microsoft, dont la plateforme Xbox fonctionne également via une boutique numérique fermée. Il sera intéressant de voir comment tout cela évoluera.
