Adobe intègre un nouvel assistant basé sur l'IA à Photoshop.

Adobe intègre un nouvel assistant basé sur l'IA à Adobe Photoshop. Cette fonctionnalité, actuellement en version bêta, est disponible sur les versions web et mobile de l'application. Le nouveau système permet aux utilisateurs de communiquer avec le programme à l'aide de commandes en langage naturel. Au lieu d'utiliser des menus et des panneaux d'outils complexes, ils peuvent décrire l'effet souhaité par un simple message texte ou vocal. Selon le fabricant, cette solution vise à transformer leur façon de travailler avec l'un des logiciels de retouche d'images les plus populaires au monde. Au fil des ans, Photoshop est devenu une application puissante, mais sa maîtrise est restée difficile pour de nombreux utilisateurs. L'assistant fonctionne comme une interface conversationnelle intégrée à Photoshop. L'utilisateur peut saisir ou dicter une commande décrivant la modification à apporter à une image. Le système interprète l'instruction et effectue automatiquement les retouches. Il peut modifier l'arrière-plan d'une photo, améliorer la balance des blancs, ajuster les couleurs ou supprimer des éléments indésirables. La nouvelle interface marque une rupture avec le modèle classique d'utilisation d'un logiciel graphique. L'approche précédente reposait sur la sélection manuelle des outils et le paramétrage de chaque opération. Avec un assistant IA, une partie du traitement s'effectue en arrière-plan. L'utilisateur se concentre alors sur la description de l'effet visuel souhaité.
Le rôle de l'assistant ne se limite pas à l'exécution de commandes. Le système peut également guider l'utilisateur tout au long du processus d'édition. Il peut indiquer les outils utiles pour une tâche donnée et expliquer comment les utiliser. Pour les opérations plus complexes, l'intelligence artificielle fournit des instructions décrivant les étapes suivantes. Ce modèle d'interaction est particulièrement important pour les débutants. Photoshop offre un vaste éventail de fonctionnalités développées au fil des années, et l'apprentissage du logiciel a toujours nécessité du temps et la connaissance d'une terminologie spécialisée. Le nouveau système vise à changer cela en proposant une approche par dialogue pour une utilisation optimale de l'application. L'association de l'IA générative et d'une interface conversationnelle ouvre de nouvelles perspectives pour les outils créatifs. L'utilisateur décrit le résultat visuel souhaité, et le système se charge de la partie technique.
L'assistant IA a été présenté pour la première fois en octobre dernier lors d'un événement Adobe. À l'époque, il ne s'agissait que d'une démonstration conceptuelle. Cette version bêta marque la première étape de son déploiement en conditions réelles d'utilisation. Adobe recueille des retours et des données sur la nouvelle interface. L'entreprise n'a pas encore annoncé de date précise pour la sortie officielle de cette fonctionnalité dans la version de bureau de Photoshop. Ce nouvel assistant s'inscrit dans une stratégie plus large visant à intégrer l'IA générative aux outils créatifs de l'entreprise. Adobe a progressivement déployé des solutions similaires dans d'autres applications ces derniers mois. Adobe Acrobat propose désormais des fonctionnalités d'édition de PDF conversationnelle, ainsi que des outils pour créer des podcasts et des présentations grâce à l'IA. Adobe Premiere Pro, quant à lui, a intégré des outils de sélection automatique d'objets et de masquage de scènes vidéo.
Le rôle de l'assistant ne se limite pas à l'exécution de commandes. Le système peut également guider l'utilisateur tout au long du processus d'édition. Il peut indiquer les outils utiles pour une tâche donnée et expliquer comment les utiliser. Pour les opérations plus complexes, l'intelligence artificielle fournit des instructions décrivant les étapes suivantes. Ce modèle d'interaction est particulièrement important pour les débutants. Photoshop offre un vaste éventail de fonctionnalités développées au fil des années, et l'apprentissage du logiciel a toujours nécessité du temps et la connaissance d'une terminologie spécialisée. Le nouveau système vise à changer cela en proposant une approche par dialogue pour une utilisation optimale de l'application. L'association de l'IA générative et d'une interface conversationnelle ouvre de nouvelles perspectives pour les outils créatifs. L'utilisateur décrit le résultat visuel souhaité, et le système se charge de la partie technique.
L'assistant IA a été présenté pour la première fois en octobre dernier lors d'un événement Adobe. À l'époque, il ne s'agissait que d'une démonstration conceptuelle. Cette version bêta marque la première étape de son déploiement en conditions réelles d'utilisation. Adobe recueille des retours et des données sur la nouvelle interface. L'entreprise n'a pas encore annoncé de date précise pour la sortie officielle de cette fonctionnalité dans la version de bureau de Photoshop. Ce nouvel assistant s'inscrit dans une stratégie plus large visant à intégrer l'IA générative aux outils créatifs de l'entreprise. Adobe a progressivement déployé des solutions similaires dans d'autres applications ces derniers mois. Adobe Acrobat propose désormais des fonctionnalités d'édition de PDF conversationnelle, ainsi que des outils pour créer des podcasts et des présentations grâce à l'IA. Adobe Premiere Pro, quant à lui, a intégré des outils de sélection automatique d'objets et de masquage de scènes vidéo.
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-12AdobeAdobe intègre Photoshop, Acrobat et Express à ChatGPT : une simplicité maximale pour les fonctions les plus courantes
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité