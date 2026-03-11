Canal+ et Google concluent un accord : l’IA va faire son entrée dans la production de films et de séries.

Canal+ a annoncé un partenariat pluriannuel avec Google Cloud visant à transformer la manière dont la société française produit et recommande des contenus à ses abonnés. Ce partenariat prévoit la mise en œuvre de l'intelligence artificielle générative dans les processus de production et l'exploitation de la plateforme de streaming. L'un des éléments clés de l'accord est l'accès à Veo 3, l'outil de génération vidéo basé sur l'intelligence artificielle de Google. Cette technologie sera distribuée directement aux équipes de production et aux sociétés travaillant sur des projets soutenus financièrement par Canal+. Les créateurs pourront ainsi visualiser des scènes avant le tournage et même recréer des moments historiques à partir d'une simple photo d'archives. Cela simplifie considérablement la planification de la production et l'exploitation des documents d'archives. Le second volet du partenariat concerne la plateforme de streaming. Canal+ entend exploiter les technologies Google pour indexer l'intégralité de son catalogue et améliorer la qualité des recommandations personnalisées dans l'application Canal+. Le déploiement est prévu pour juin 2026 et couvrira les marchés européens et africains.
Canal+ souligne que l'accord garantit la protection de la propriété intellectuelle. Les droits et les ressources de l'entreprise seront sécurisés dans l'environnement technique Google Cloud. Cette collaboration s'inscrit dans une course que se livrent les géants du streaming. Netflix investit massivement dans les moteurs de recommandation basés sur l'IA, et Amazon intègre profondément l'apprentissage automatique à Prime Video. Suite à l'acquisition du groupe sud-africain MultiChoice, Canal+ ambitionne d'atteindre 100 millions d'abonnés d'ici 2030 et mise clairement sur l'intelligence artificielle.
