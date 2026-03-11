Samsung teste des batteries géantes pour smartphones, mais les résultats ne sont pas très concluants.

Des documents internes de Samsung révèlent des expérimentations ambitieuses sur l'avenir des batteries pour smartphones. Des documents attribués à l'équipe de recherche de Samsung SDI décrivent des tests de cellules de 12 000 mAh et 18 000 mAh. Cette nouvelle survient alors que le dernier fleuron de la marque, le Samsung Galaxy S26 Ultra , est déjà disponible sur le marché . Ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de seulement 5 000 mAh, une capacité standard pour les appareils haut de gamme du constructeur, même si ses concurrents chinois proposent depuis longtemps des modèles plus performants. Les modèles testés sont basés sur des batteries silicium-carbone. Cette technologie permet d'accroître la densité énergétique de la cellule tout en réduisant son volume. De telles solutions équipent déjà des smartphones de marques chinoises. Les fabricants les utilisent pour intégrer des batteries de capacité nettement supérieure sans augmenter significativement la taille de l'appareil. Les prototypes de Samsung affichent des capacités encore plus élevées. Leurs conceptions internes intègrent deux variantes de batterie : l’une de 12 000 mAh, l’autre de 18 000 mAh. Sur le plan conceptuel, de telles valeurs pourraient révolutionner l’utilisation des smartphones. Les téléphones dotés de batteries de cette capacité pourraient fonctionner plusieurs jours sans recharge.
Les documents indiquent que le développement de cette technologie se heurte à d'importants obstacles techniques. Plusieurs prototypes équipés d'une batterie de 12 000 mAh ont présenté des problèmes d'épaisseur du boîtier et des signes de gonflement des cellules. Le modèle de 18 000 mAh est confronté à des défis encore plus importants. Un test a révélé une surchauffe d'une cellule. Le logiciel gérant le processus de charge n'est pas encore stable. Les ingénieurs analysent également un prototype de cellule de 20 000 mAh. Ce prototype a passé avec succès 960 cycles de charge, alors que sa conception prévoyait environ 1 500 cycles. Ces résultats indiquent une dégradation plus rapide de la batterie au cours de la durée de vie du téléphone. La conception de batteries à très haute capacité exige des compromis entre plusieurs paramètres. La stabilité chimique des cellules, la température de fonctionnement et le nombre de cycles de charge sont essentiels. Une capacité élevée signifie qu'une plus grande quantité d'énergie peut être stockée dans un espace restreint. Cela accroît la complexité du contrôle de la température et de la sécurité. En pratique, cela implique d'optimiser à la fois la conception des cellules elles-mêmes et les systèmes de gestion de l'énergie du smartphone.
L'ironie est que Samsung a déjà expérimenté les batteries de grande capacité pour smartphones. En 2020, le Samsung Galaxy M51, équipé d'une batterie de 7 000 mAh, a été lancé. L'appareil a rencontré un vif succès sur le marché indien grâce à son autonomie exceptionnelle : jusqu'à deux jours sans recharge. Après ce lancement, Samsung s'est toutefois concentré sur d'autres aspects de la conception de ses smartphones. Les modèles phares suivants ont conservé des capacités de batterie d'environ 5 000 mAh. Le marché des smartphones a connu des transformations ces dernières années, sous l'influence des fabricants chinois. De nombreux nouveaux modèles sont désormais équipés de batteries de plus de 7 000 mAh. Le OnePlus 15R, par exemple, dispose d'une batterie d'une capacité d'environ 7 400 mAh. En Asie, certains fabricants ont même déjà franchi la barre des 10 000 mAh. Il n'existe actuellement aucun plan officiel concernant l'intégration de batteries de 12 000 ou 18 000 mAh dans les smartphones Samsung. Les documents divulgués décrivent uniquement des expériences menées en laboratoire. Aucune information n'est disponible quant au calendrier de développement de cette technologie ni aux modèles de téléphones susceptibles de l'utiliser.
