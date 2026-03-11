Microsoft modifie le fonctionnement des mises à jour de Windows.

Microsoft a annoncé une modification importante concernant la distribution des correctifs de sécurité pour Microsoft Windows en environnement d'entreprise. À compter de mai 2026, les correctifs à chaud seront automatiquement activés sur tous les appareils compatibles gérés par Microsoft Intune et Microsoft Graph. Cette modification s'appliquera aux ordinateurs couverts par le service Windows Autopatch. Cet outil assure le déploiement automatique des correctifs pour Windows et les applications Microsoft 365 en environnement d'entreprise. Cette décision constitue une nouvelle étape dans la stratégie de Microsoft visant à automatiser la gestion de la sécurité des systèmes d'exploitation au sein des organisations. La technologie Hotpatch permet l'installation de certains correctifs de sécurité sans redémarrage de l'ordinateur. Avec le modèle de mise à jour traditionnel, les administrateurs informatiques devaient forcer le redémarrage des appareils pour finaliser l'installation du correctif. De nombreuses entreprises autorisaient les utilisateurs à redémarrer leur ordinateur pendant plusieurs jours. En pratique, cela entraînait un délai de plusieurs jours avant le déploiement complet des mises à jour de sécurité. D'après les données fournies par Microsoft, le nouveau modèle de distribution des correctifs devrait réduire le délai de mise à jour des systèmes d'une organisation. L'entreprise estime que les mises à jour pourront être déployées sur la plupart des appareils beaucoup plus rapidement qu'avec le modèle actuel.
Microsoft a lancé Windows Autopatch en 2022 comme solution d'automatisation de la gestion des correctifs en environnement d'entreprise. Cet outil était disponible pour les clients disposant de licences Windows Enterprise E3 et E5. La plateforme surveille l'état des mises à jour des appareils et gère de manière centralisée le processus de déploiement des correctifs. Selon Microsoft, le système est actuellement déployé sur plus de dix millions d'appareils en production. L'intégration de la prise en charge par défaut des correctifs à chaud étend les capacités de ce service. Ce changement de modèle de mise à jour ne signifie pas que les équipes informatiques perdent totalement le contrôle. Les administrateurs pourront gérer les correctifs à chaud pour l'ensemble de l'organisation ou pour des appareils spécifiques. De nouveaux paramètres apparaîtront dans le panneau d'administration de Microsoft Intune, vous permettant d'activer ou de désactiver l'installation des correctifs sans redémarrer le système. Ces mécanismes seront disponibles en avril 2026. Les entreprises pourront également accéder aux rapports de qualité des mises à jour correctives . Des outils analytiques les aideront à déterminer si les appareils répondent aux exigences pour recevoir les nouveaux correctifs.
Microsoft prévoit de déployer ces changements en plusieurs étapes. Avril 2026 servira de mois de référence pour les mises à jour système. Les administrateurs auront ainsi le temps d'analyser leurs environnements et de préparer les appareils au nouveau modèle de distribution des correctifs. Les entreprises pourront vérifier la conformité de leurs systèmes aux exigences des correctifs à chaud et effectuer les modifications de configuration nécessaires. Les premières mises à jour de sécurité installées sur le nouveau modèle seront disponibles via un correctif prévu pour mai 2026. L'introduction d'un correctif automatique par défaut s'inscrit dans une tendance plus large d'automatisation de la gestion de la sécurité informatique. De plus en plus d'entreprises délaissent la gestion manuelle des correctifs au profit de services cloud centralisés. Dans l'écosystème Microsoft, cette plateforme repose sur une combinaison d'outils tels que Microsoft Intune, Microsoft Graph et Windows Autopatch. Le nouveau modèle de mise à jour vise à accélérer la distribution des correctifs de sécurité dans les environnements d'entreprise et à réduire la dépendance aux actions des utilisateurs finaux.
Microsoft a lancé Windows Autopatch en 2022 comme solution d'automatisation de la gestion des correctifs en environnement d'entreprise. Cet outil était disponible pour les clients disposant de licences Windows Enterprise E3 et E5. La plateforme surveille l'état des mises à jour des appareils et gère de manière centralisée le processus de déploiement des correctifs. Selon Microsoft, le système est actuellement déployé sur plus de dix millions d'appareils en production. L'intégration de la prise en charge par défaut des correctifs à chaud étend les capacités de ce service. Ce changement de modèle de mise à jour ne signifie pas que les équipes informatiques perdent totalement le contrôle. Les administrateurs pourront gérer les correctifs à chaud pour l'ensemble de l'organisation ou pour des appareils spécifiques. De nouveaux paramètres apparaîtront dans le panneau d'administration de Microsoft Intune, vous permettant d'activer ou de désactiver l'installation des correctifs sans redémarrer le système. Ces mécanismes seront disponibles en avril 2026. Les entreprises pourront également accéder aux rapports de qualité des mises à jour correctives . Des outils analytiques les aideront à déterminer si les appareils répondent aux exigences pour recevoir les nouveaux correctifs.
Microsoft prévoit de déployer ces changements en plusieurs étapes. Avril 2026 servira de mois de référence pour les mises à jour système. Les administrateurs auront ainsi le temps d'analyser leurs environnements et de préparer les appareils au nouveau modèle de distribution des correctifs. Les entreprises pourront vérifier la conformité de leurs systèmes aux exigences des correctifs à chaud et effectuer les modifications de configuration nécessaires. Les premières mises à jour de sécurité installées sur le nouveau modèle seront disponibles via un correctif prévu pour mai 2026. L'introduction d'un correctif automatique par défaut s'inscrit dans une tendance plus large d'automatisation de la gestion de la sécurité informatique. De plus en plus d'entreprises délaissent la gestion manuelle des correctifs au profit de services cloud centralisés. Dans l'écosystème Microsoft, cette plateforme repose sur une combinaison d'outils tels que Microsoft Intune, Microsoft Graph et Windows Autopatch. Le nouveau modèle de mise à jour vise à accélérer la distribution des correctifs de sécurité dans les environnements d'entreprise et à réduire la dépendance aux actions des utilisateurs finaux.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-03WindowsDes pirates informatiques vendent une faille de sécurité Windows sur le Dark Web. Les entreprises sont en danger.
06-03WindowsProblème d'accès à Internet sous Windows 11 après la mise à jour : le bug et sa solution
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité