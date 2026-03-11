Google abandonne l'IA dans Photos. Les utilisateurs ont imposé ce changement.

Ces dernières années, Google a intensifié le développement de solutions basées sur l'IA et les a intégrées à la quasi-totalité de ses services. Les modèles Gemini jouent un rôle clé dans cette stratégie, s'intégrant progressivement à son moteur de recherche, sa suite bureautique et ses applications mobiles. Ces changements ont également affecté Google Photos, l'un des services les plus populaires de l'entreprise pour stocker et organiser des photos. Cependant, l'introduction d'un système de recherche basé sur l'intelligence artificielle générative a suscité des critiques de la part des utilisateurs. Après des mois de tests et de retours négatifs, l'entreprise a décidé de rétablir le mécanisme de recherche classique. Le nouveau système de recherche de l'application s'appelle Ask Photos. Cet outil utilise les modèles Gemini pour analyser les requêtes en langage naturel et rechercher des photos à partir de descriptions. Le projet a été lancé en version test en 2024. Google a progressivement déployé la fonctionnalité auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs et a recueilli leurs commentaires sur les performances du système. Au lieu d'enthousiasme, une vague de critiques s'est abattue sur le pays. Nombreux sont ceux qui ont pointé du doigt la lenteur du nouveau moteur de recherche et les problèmes liés à la précision des résultats. Dans certains cas, le système a sélectionné des photos qui ne correspondaient pas aux requêtes des utilisateurs. Des problèmes ont également été soulevés quant à la manière dont les résultats étaient regroupés.
Selon Shimrit Ben-Yair, chef de produit, l'entreprise a décidé de modifier l'interface de l'application. Le changement le plus important sera l'ajout d'un simple bouton permettant de choisir entre la recherche classique et la fonctionnalité « Demander aux photos ». Cette option sera disponible directement dans l'onglet de recherche de l'application. Jusqu'à présent, la désactivation du système d'intelligence artificielle nécessitait de naviguer dans plusieurs niveaux de paramètres. Le nouveau bouton permet désormais de basculer rapidement entre les modes de recherche. Une fois la fonction d'IA activée, les utilisateurs verront l'interface Ask Photos, avec des résumés et des regroupements de photos générés par Gemini. La désactivation de cette fonction rétablira le système de recherche classique par photos. Pendant de nombreuses années, la recherche de photos Google Photos a été considérée comme l'une des solutions les plus performantes de sa catégorie. Le système analysait le contenu des photos et permettait de rechercher des objets, des lieux et des événements. Les utilisateurs pouvaient trouver des photos en saisissant de simples phrases décrivant la scène ou l'élément photographié. Cette fonctionnalité existait bien avant l'essor de l'intelligence artificielle générative. C'est pourquoi certains utilisateurs estimaient que remplacer ce mécanisme éprouvé par un nouveau système représentait un risque inutile.
Des retours critiques ont émergé dès les premiers mois de test de la fonctionnalité Ask Photos. Mi-2025, Google a même décidé de suspendre le déploiement à grande échelle du système. Cette décision visait à permettre des modifications des modèles d'analyse des requêtes et de sélection des résultats de recherche. L'entreprise affirme que les performances se sont améliorées pour de nombreuses requêtes fréquentes ces derniers mois. Des analyses internes indiquent une amélioration des évaluations des utilisateurs dans certains cas de recherche. Malgré l'ajout d'une option pour revenir à la recherche classique, l'entreprise poursuit le développement de la fonctionnalité Ask Photos. L'équipe en charge de l'application continue de travailler sur les modèles d'IA et la présentation des résultats. L'objectif demeure l'intégration complète de la recherche photo à la technologie Gemini. Toutefois, cette nouvelle option de sélection du mode de recherche montre que l'entreprise doit tenir compte des retours des utilisateurs lors de la mise en œuvre de changements basés sur l'IA. Dans le cas de l'application Google Photos, les utilisateurs pourront choisir entre une vitesse de recherche traditionnelle et une approche plus expérimentale basée sur des modèles génératifs.
