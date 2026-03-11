 Se connecter 
Les prix des ordinateurs portables abordables augmenteront fortement en 2026.
Publié le: 11/03/2026 @ 16:57:12: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLe coût des composants PC continue d'augmenter, impactant directement les prix des ordinateurs portables et pouvant les faire grimper de près de 40 %. Si les prix de la RAM pour ordinateurs de bureau ont commencé à se stabiliser dans certaines régions, ceux de la mémoire pour ordinateurs portables ont fortement augmenté. Conjuguée à la hausse des prix des SSD, cette situation entraîne déjà une augmentation significative des prix des ordinateurs portables, et pourrait s'aggraver. Selon un récent rapport d'analystes, si la pénurie actuelle de composants persiste, les prix des modèles d'ordinateurs portables grand public pourraient augmenter de près de 40 %, et cela concerne non seulement la RAM et les SSD.

Selon TrendForce, la mémoire vive (RAM) et les processeurs ont actuellement un impact particulièrement important sur les prix des ordinateurs portables. Les analystes prévoient qu'une pénurie de mémoire pourrait faire grimper le prix d'un ordinateur portable à 900 $ d'environ 30 %. Compte tenu de la hausse des prix des processeurs, l'augmentation globale pourrait atteindre environ 40 %. Les prix des ordinateurs portables pourraient augmenter dès le premier trimestre 2026 et il est peu probable qu'ils cessent ensuite. Intel aurait déjà augmenté les prix de ses processeurs d'entrée de gamme et de ses solutions de génération précédente de plus de 15 %, ce qui pourrait entraîner des hausses de prix encore plus importantes pour les ordinateurs portables grand public au cours du prochain trimestre. Cela conduira sans aucun doute à une baisse significative de la demande des consommateurs, car ceux qui souhaitaient auparavant un modèle à 900 $ devront désormais débourser environ 1 200 $ pour le même ordinateur portable.
SK Hynix a développé une nouvelle mém... »« Les Technos : Episode du 10 mars
