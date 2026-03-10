Les Technos : Episode du 10 mars

Publié le: 10/03/2026 @ 21:47:46: Par zion Dans "Les Technos"
• Batteries usagées. un taux de recyclage entre 70 et 85% (00:01:57) : Mais que deviennent ces sources d'énergie une fois usées?
(Sources : www.rts.ch (https://www.rts.ch/info/sciences-tech...) et regenbox.org (https://www.regenbox.org/) )
• Les Exosquelettes mécaniques débarquent sur les pistes ! (00:16:55) : Ski-mojo soulage vos articulations dans la pratique du ski.
(Sources : (Ski-mojo20vos20dans20pratique20ski) et ski-mojo.com (https://www.ski-mojo.com/?gad_source=...) )
• L’ère des puces IA hybrides: du cloud au poignet (00:23:35) : L'iA sort des data centers, une tendance de fond pour 2026.
(Sources : firstpost.com (https://www.firstpost.com/tech/mwc-20...) et cnet.com (https://www.cnet.com/tech/mobile/mwc-...) )
• Bientôt la 5G par satellite pour les voitures (00:46:00) : Mediatek annonce la 5G par satellite pour les voitures au MWC2026.
(Sources : androidauthority.com (https://www.androidauthority.com/medi...) , planet-sansfil.com (https://www.planet-sansfil.com/automo...) et gamingdeputy.com (https://www.gamingdeputy.com/fr/votre...) )
• Karden Avenir : la Startup qui retraite les boues de béton (00:53:51) : Une idée en béton : retraiter les boues des stations.
(Sources : ouest-france.fr (https://agence-api.ouest-france.fr/pa...) et kardenavenir.fr (https://kardenavenir.fr/#accueil) )
• La saga Anthropic de la semaine (01:04:20) : Le département de la guerre bannit Anthropic.
(Sources : forbes.com (https://www.forbes.com/sites/petersuc...) et lemonde.fr (https://www.lemonde.fr/international/...) )
• Pourquoi le prix de la RAM est-il en train d'exploser? (01:13:24) : Crise de la RAM: cause, explications, conséquences.
(Sources : franceinfo.fr (https://www.franceinfo.fr/internet/in...) , clubic.com (https://www.clubic.com/actualite-6028...) et frandroid.com (https://www.frandroid.com/produits-an...) )
• Coder sans coder — la révolution des outils IA (01:24:48) : Et si demain, n'importe qui pouvait créer sa propre application.
(Sources : bilan.ch (https://www.bilan.ch/story/vibe-codin...) et thenewstack.io (https://thenewstack.io/vibe-coding-co...) )
