 Se connecter 
 Se connecter 
        
Les Technos : Episode du 10 mars
Publié le: 10/03/2026 @ 21:47:46: Par zion Dans "Les Technos"
Les Technos



• (00:00:00) :



• Batteries usagées. un taux de recyclage entre 70 et 85% (00:01:57) : Mais que deviennent ces sources d'énergie une fois usées?
(Sources : www.rts.ch (https://www.rts.ch/info/sciences-tech...) et regenbox.org (https://www.regenbox.org/) )


• Les Exosquelettes mécaniques débarquent sur les pistes ! (00:16:55) : Ski-mojo soulage vos articulations dans la pratique du ski.
(Sources : (Ski-mojo20vos20dans20pratique20ski) et ski-mojo.com (https://www.ski-mojo.com/?gad_source=...) )


• L’ère des puces IA hybrides: du cloud au poignet (00:23:35) : L'iA sort des data centers, une tendance de fond pour 2026.
(Sources : firstpost.com (https://www.firstpost.com/tech/mwc-20...) et cnet.com (https://www.cnet.com/tech/mobile/mwc-...) )


• Bientôt la 5G par satellite pour les voitures (00:46:00) : Mediatek annonce la 5G par satellite pour les voitures au MWC2026.
(Sources : androidauthority.com (https://www.androidauthority.com/medi...) , planet-sansfil.com (https://www.planet-sansfil.com/automo...) et gamingdeputy.com (https://www.gamingdeputy.com/fr/votre...) )


• Karden Avenir : la Startup qui retraite les boues de béton (00:53:51) : Une idée en béton : retraiter les boues des stations.
(Sources : ouest-france.fr (https://agence-api.ouest-france.fr/pa...) et kardenavenir.fr (https://kardenavenir.fr/#accueil) )


• La saga Anthropic de la semaine (01:04:20) : Le département de la guerre bannit Anthropic.
(Sources : forbes.com (https://www.forbes.com/sites/petersuc...) et lemonde.fr (https://www.lemonde.fr/international/...) )


• Pourquoi le prix de la RAM est-il en train d'exploser? (01:13:24) : Crise de la RAM: cause, explications, conséquences.
(Sources : franceinfo.fr (https://www.franceinfo.fr/internet/in...) , clubic.com (https://www.clubic.com/actualite-6028...) et frandroid.com (https://www.frandroid.com/produits-an...) )


• Coder sans coder — la révolution des outils IA (01:24:48) : Et si demain, n'importe qui pouvait créer sa propre application.
(Sources : bilan.ch (https://www.bilan.ch/story/vibe-codin...) et thenewstack.io (https://thenewstack.io/vibe-coding-co...) )
« Test The Last Train : Baquedano (PS5) - ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 10-02Les TechnosLes Technos : Episode du 10 février
 13-01Les TechnosLes Technos : Episode du 13 janvier
 09-12Les TechnosLes Technos : Episode du 9 décembre
 11-11Les TechnosLes Technos : Episode du 11 novembre
 14-10Les TechnosLes Technos : Episode du 14 octobre 2025
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Les Technos10-03
Les Technos : Episode du 10 mars
 Jeux Vidéos10-03
Test The Last Train : Baquedano (PS5) - Le dernier train mais pour où ?
 Windows10-03
Windows 11 intègre un test de vitesse Internet. Microsoft a piégé les utilisateurs.
 Apple10-03
Apple se prépare à lancer un iPhone Ultra pliable.
 Apple10-03
Apple développe déjà l'iPhone 18e
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page