Test The Last Train : Baquedano (PS5) - Le dernier train mais pour où ?

The Last Train: Baquedano est une expérience d'horreur psychologique à la première personne qui vous hante. Le jeu prend un cadre en apparence banal – une rame de métro – et le transforme en un véritable théâtre d'angoisse existentielle. L'histoire commence lorsque le protagoniste s'endort lors d'un trajet quotidien et se réveille dans une rame déserte, à l'arrêt à la station terminus : Baquedano. Ce qui aurait dû être un moment anodin bascule rapidement dans un cauchemar grandissant : la station est complètement abandonnée, les sorties sont condamnées et quelque chose – ou quelqu'un – se meut dans l'ombre. S'ensuit une lente descente aux enfers, entre peur et souvenirs, tandis que le joueur tente de reconstituer le sens des événements à partir du vide inquiétant de la station et de la présence d'une entité familière mais monstrueuse qui semble les connaître trop bien. La force du jeu réside dans sa simplicité. Plutôt que de submerger le joueur de vastes environnements ou de mécaniques complexes, The Last Train: Baquedano installe la terreur par le confinement et son atmosphère oppressante. La gare de Baquedano apparaît comme un lieu délabré et oublié : des néons bourdonnent faiblement au plafond, les murs sont tachés et s’effritent, et les échos lointains d’un goutte-à-goutte et de craquements métalliques rappellent sans cesse votre solitude. Chaque couloir semble interminable, chaque recoin trop sombre, chaque bruit un signe potentiel de l’approche d’un danger invisible. La lampe torche du joueur n’offre qu’un maigre réconfort, n’éclairant que des fragments de vérité et laissant de vastes étendues d’ombre inexplorées. La sensation d’être piégé dans un lieu familier mais déformé – un endroit autrefois plein de vie, désormais imprégné d’angoisse – ancre l’horreur dans la réalité, la rendant plus personnelle et suffocante.
