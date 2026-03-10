Windows 11 intègre un test de vitesse Internet. Microsoft a piégé les utilisateurs.

Le 10 mars 2026, Microsoft a commencé le déploiement de la prochaine mise à jour de sécurité dans le cadre de son cycle de Patch Tuesday. Cette mise à jour concerne Windows 11 et Windows 10. Le système le plus ancien ne bénéficie d'aucune nouvelle fonctionnalité ; la mise à jour se concentre exclusivement sur les correctifs de sécurité et de stabilité. Pour Windows 11, la liste des modifications comprend plusieurs ajouts à l'interface utilisateur, notamment la prise en charge d'Emoji 16 dans le panneau des émojis et un outil appelé « Test de vitesse Internet ». Cette nouvelle fonctionnalité a suscité un vif intérêt, les utilisateurs souhaitant depuis longtemps un moyen simple de vérifier la qualité de leur connexion sans installer d'application supplémentaire. Cependant, à y regarder de plus près, la solution de Microsoft s'avère très limitée et plutôt décevante. La nouvelle option apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône Wi-Fi ou Ethernet dans la barre des tâches de Windows 11. Un bouton permettant d'effectuer un test s'affiche dans le menu contextuel. Cependant, sélectionner cette option ne lance pas l'outil de diagnostic natif. Windows ouvre votre navigateur web par défaut et vous redirige vers Bing avec la requête « test de vitesse Internet ». La page de résultats de recherche affiche un outil de mesure de la vitesse de connexion en ligne. Techniquement, cette nouvelle fonctionnalité du système sert de raccourci vers un site web. La solution fonctionne selon les paramètres par défaut du navigateur. Le système utilise l'attribution du type de lien HTML dans les paramètres par défaut de l'application et lance donc le navigateur configuré par l'utilisateur dans les paramètres système.
Le mécanisme de mesure de la vitesse n'a pas été développé directement par Microsoft. Cet outil, disponible dans le moteur de recherche Bing, repose sur la technologie Ookla, utilisée notamment par le service Speedtest. Le test consiste à télécharger des fragments de données depuis le serveur et à transmettre des fichiers de test en sens inverse. Cela permet de calculer la bande passante descendante et ascendante de la connexion. Le partenariat entre Microsoft et Ookla a vu le jour suite au rachat d'Ookla par Accenture. Avec ce changement, Microsoft a abandonné sa précédente solution cloud et a intégré la mesure de la vitesse basée sur la technologie Speedtest dans le moteur de recherche Bing. Cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 n'apparaît pas pour la première fois dans la mise à jour de sécurité de mars. Elle avait été initialement déployée dans la mise à jour facultative KB5077241 fin février 2026, à titre expérimental. La mise à jour du Patch Tuesday de mars amorce son déploiement à plus grande échelle sur les ordinateurs exécutant Windows 11.
L'introduction d'un raccourci vers un site web au lieu d'un outil natif a suscité une vague de critiques de la part des utilisateurs et des observateurs du secteur technologique. Nombre d'entre eux ont souligné que le système d'exploitation, développé par l'une des entreprises les plus riches du monde, ne dispose d'aucun mécanisme interne pour tester la qualité de la connexion réseau. Il convient également de souligner la manière dont cette nouvelle fonctionnalité est intégrée à l'interface système. Le raccourci se trouve dans le menu contextuel de la barre des tâches, l'un des éléments les plus fréquemment utilisés du système. Une autre source de controverse réside dans l'impossibilité de supprimer cette nouvelle option du menu système. Les utilisateurs ne peuvent pas non plus modifier l'outil de mesure de vitesse par défaut et le définir sur une autre application ou un autre site web.
Cette situation est surprenante car Microsoft proposait auparavant sa propre solution pour tester la vitesse de connexion Internet. Avec Windows 8, l'entreprise avait lancé l'application Test de vitesse réseau. Le programme a été conçu à l'aide de la technologie XAML et adapté à l'interface Metro, qui dominait alors le design de Windows. L'application affichait des informations détaillées sur le réseau actif, notamment le type de connexion, le nom du réseau et l'état de la connexion Internet. Le programme conservait également un historique des mesures de vitesse. Les utilisateurs pouvaient ainsi analyser les résultats précédents et comparer les paramètres de connexion à différents moments.
Le mécanisme de mesure de la vitesse n'a pas été développé directement par Microsoft. Cet outil, disponible dans le moteur de recherche Bing, repose sur la technologie Ookla, utilisée notamment par le service Speedtest. Le test consiste à télécharger des fragments de données depuis le serveur et à transmettre des fichiers de test en sens inverse. Cela permet de calculer la bande passante descendante et ascendante de la connexion. Le partenariat entre Microsoft et Ookla a vu le jour suite au rachat d'Ookla par Accenture. Avec ce changement, Microsoft a abandonné sa précédente solution cloud et a intégré la mesure de la vitesse basée sur la technologie Speedtest dans le moteur de recherche Bing. Cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 n'apparaît pas pour la première fois dans la mise à jour de sécurité de mars. Elle avait été initialement déployée dans la mise à jour facultative KB5077241 fin février 2026, à titre expérimental. La mise à jour du Patch Tuesday de mars amorce son déploiement à plus grande échelle sur les ordinateurs exécutant Windows 11.
L'introduction d'un raccourci vers un site web au lieu d'un outil natif a suscité une vague de critiques de la part des utilisateurs et des observateurs du secteur technologique. Nombre d'entre eux ont souligné que le système d'exploitation, développé par l'une des entreprises les plus riches du monde, ne dispose d'aucun mécanisme interne pour tester la qualité de la connexion réseau. Il convient également de souligner la manière dont cette nouvelle fonctionnalité est intégrée à l'interface système. Le raccourci se trouve dans le menu contextuel de la barre des tâches, l'un des éléments les plus fréquemment utilisés du système. Une autre source de controverse réside dans l'impossibilité de supprimer cette nouvelle option du menu système. Les utilisateurs ne peuvent pas non plus modifier l'outil de mesure de vitesse par défaut et le définir sur une autre application ou un autre site web.
Cette situation est surprenante car Microsoft proposait auparavant sa propre solution pour tester la vitesse de connexion Internet. Avec Windows 8, l'entreprise avait lancé l'application Test de vitesse réseau. Le programme a été conçu à l'aide de la technologie XAML et adapté à l'interface Metro, qui dominait alors le design de Windows. L'application affichait des informations détaillées sur le réseau actif, notamment le type de connexion, le nom du réseau et l'état de la connexion Internet. Le programme conservait également un historique des mesures de vitesse. Les utilisateurs pouvaient ainsi analyser les résultats précédents et comparer les paramètres de connexion à différents moments.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-03WindowsDes pirates informatiques vendent une faille de sécurité Windows sur le Dark Web. Les entreprises sont en danger.
06-03WindowsProblème d'accès à Internet sous Windows 11 après la mise à jour : le bug et sa solution
04-03WindowsWindows 12 ne sera pas compatible avec les ordinateurs plus anciens et sera basé sur l'IA
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité