Apple se prépare à lancer un iPhone Ultra pliable.

Le premier smartphone pliable d'Apple devrait être lancé cet automne, en même temps que l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Bien que ce smartphone soit connu depuis des années sous le nom d'iPhone Fold, un nom accrocheur qui identifie immédiatement son type, de nouvelles rumeurs indiquent qu'il s'appellera en réalité iPhone Ultra. Ce changement de nom s'explique par le fait qu'Apple prévoit de commercialiser plusieurs modèles Ultra cette année, chacun doté de fonctionnalités de pointe, mais affichant également un prix élevé. Selon les rumeurs, l'iPhone Ultra serait proposé à partir de 10 000 yuans, soit environ 1 446 dollars au taux de change actuel, tandis que la version la plus chère coûterait plus de 20 000 yuans, soit environ 2 893 dollars.
Si cette rumeur se confirme, le modèle d'entrée de gamme sera moins cher que prévu. Cependant, on ignore pourquoi l'écart de prix entre les modèles les plus abordables et les plus chers est si important. Il est possible que cela soit dû à la capacité de stockage et à la mémoire vive, mais pour l'instant, ce n'est qu'une supposition, difficile à confirmer ou à infirmer. De plus, il est peu probable que l'iPhone Ultra pliable soit vendu à seulement 1 500 $ – après tout, le modèle haut de gamme de la marque, sans écran pliable, coûte actuellement à peine plus cher. Le constructeur cherche peut-être à attirer l'attention lors du lancement ; il vaut mieux attendre la présentation officielle pour connaître les prix mondiaux.
