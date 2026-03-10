 Se connecter 
Apple développe déjà l'iPhone 18e
Publié le: 10/03/2026 @ 16:15:05: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleUne situation curieuse se présente : l’iPhone 17e, récemment annoncé, n’est même pas encore disponible en magasin, mais Apple travaille déjà activement sur l’iPhone 18e, dont la sortie est prévue au printemps 2027. Il est à noter qu’Apple a dévoilé l’iPhone 17e sans intégrer le design Dynamic Island. Le constructeur a en effet choisi de conserver l’encoche, désormais obsolète, pour le module Face ID et la caméra frontale. Le smartphone est également doté d’un écran Super Retina XDR OLED capable d’atteindre une luminosité maximale de 1 200 nits et d’un boîtier en aluminium avec Ceramic Shield 2 sur la face avant, offrant une meilleure résistance aux rayures. L’iPhone 17e embarque également la puce A19 avec un processeur à 6 cœurs, un processeur graphique à 4 cœurs intégrant des processeurs neuronaux, et un Neural Engine à 16 cœurs optimisé pour le traitement de l’information en langage naturel (LLM).

Selon certaines sources internes, Apple abandonnerait l'encoche sur l'iPhone 18e au profit d'un design Dynamic Island, et le nouveau smartphone serait équipé d'une puce A20. Aucun autre changement majeur n'est attendu, car il s'agit du modèle phare le plus abordable de la marque ; son prix bas est rendu possible par une production unifiée. Autrement dit, le fabricant utilisera des lignes de production conçues, par exemple, pour l'iPhone 15, mais adaptées aux besoins de ce nouveau modèle économique. Par conséquent, le design du boîtier, les caractéristiques de l'écran et les composants internes resteront inchangés.
