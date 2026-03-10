 Se connecter 
Samsung a testé des batteries de 20 000 mAh, mais a finalement changé d'avis.
Publié le: 10/03/2026 @ 16:14:04: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileFin 2025, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Samsung aurait entamé des tests sur une batterie gigantesque de 20 000 mAh utilisant la technologie silicium-carbone. Cependant, ce programme a été rapidement interrompu. Des sources internes indiquent que l'entreprise testait une batterie silicium-carbone à deux cellules d'une capacité de 20 000 mAh : la cellule principale affichait une capacité de 12 000 mAh et une épaisseur de 6,3 mm, tandis que la cellule secondaire conservait une capacité de 8 000 mAh et une épaisseur de 4 mm. Toutefois, d'après de nouvelles informations, le géant sud-coréen a rapidement abandonné cette batterie imposante au profit de solutions plus petites et plus faciles à fabriquer. Ce choix s'explique non seulement par la complexité et le coût élevé de production de telles batteries, mais aussi par la grande fragilité de l'anode en silicium.

Les premiers tests d'une batterie de 20 000 mAh dotée de la technologie silicium-carbone n'ont même pas tenu 960 cycles de charge dans un laboratoire Samsung. À titre de comparaison, les batteries lithium-ion pour smartphones sont généralement conçues pour 500 à 1 000 cycles de charge. Naturellement, commercialiser un smartphone équipé d'une telle batterie représente un risque considérable, et Samsung s'est montré très réticent à prendre le moindre risque ces derniers temps. Ce n'est pas un hasard si les appareils phares du constructeur ne proposent toujours pas de charge rapide : le géant du secteur privilégie une approche prudente dans ce domaine. Et il en va de même pour les batteries : une expérience prometteuse a été abandonnée.
