Google Home « ​​voit » vraiment maintenant : voici comment poser des questions aux caméras

Surveiller son domicile à distance est devenu courant, mais les caméras se limitent souvent à un simple flux vidéo à visionner en cas d'incident. Avec la dernière mise à jour de Google Home , Google va plus loin : l'intelligence artificielle est utilisée pour comprendre ce qui se passe en temps réel et réagir instantanément. Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée Live Search , vise à transformer les caméras Nest en bien plus que de simples yeux numériques : l’idée est de poser une question et d’obtenir immédiatement des informations concrètes, sans avoir à parcourir manuellement les flux vidéo et les enregistrements. La recherche en direct est une nouvelle fonctionnalité réservée aux abonnés du forfait avancé Google Home Premium ; elle ne s’applique donc pas à tous les utilisateurs, mais uniquement à ceux qui paient pour ce service de niveau supérieur. Cette fonction permet d'effectuer une « recherche en direct » dans les flux des caméras compatibles : il ne s'agit plus seulement d'événements passés, mais de l' état actuel de la maison. Auparavant, les recherches de caméras sur Google Home étaient limitées aux enregistrements déjà effectués. Pour utiliser Live Search, vous avez besoin de la dernière version de l' application Google Home (actuellement la version 4.10.57 sur Android) et d'une ou plusieurs caméras Nest connectées à votre compte, ainsi que de l'abonnement Premium approprié.
Cette fonctionnalité est désormais accessible via la barre de recherche « Demander à la maison » de l'application Google Home. Vous pouvez y saisir ou dicter une question sur ce qui se passe chez vous ou à proximité. C’est là qu’intervient Gemini , le modèle d’IA de Google, qui analyse en temps réel les flux vidéo des caméras et tente de formuler une réponse en fonction de ce qu’il voit. Un exemple concret : interrogée sur « Où sont les chiens maintenant ? », l’IA a pu indiquer qu’ils se trouvaient dans le salon , sur le canapé . Dans le test cité, l’un des deux chiens était effectivement sur le canapé et l’autre dans la même pièce, et pourtant la réponse a bien reflété le contexte général. Autre exemple : la question « Le four est-il allumé ? ». Gemini a répondu qu’il ne pouvait pas le vérifier à partir de la seule image de la caméra . Une réponse prudente, qui montre que le système n’invente pas d’informations lorsque l’image est insuffisante pour apporter une certitude. Pour des requêtes comme « Y a-t-il quelqu’un dehors ? », l’IA ne se limite pas aux diffusions en direct : en plus de décrire la situation actuelle , elle peut également suggérer des extraits récents des dernières heures, si elle les juge utiles pour compléter le tableau.
Pour beaucoup, ouvrir l'application et vérifier rapidement les caméras est probablement le moyen le plus rapide de comprendre ce qui se passe, surtout s'il n'y a que quelques caméras et que les images sont nettes. La fonction Recherche en direct s'avère particulièrement utile dans les foyers équipés de plusieurs caméras Nest , réparties entre l'intérieur et l'extérieur, ou lorsque vous avez besoin d'une réponse précise sans vous perdre parmi plusieurs flux vidéo. Dans ces cas-là, demander directement « Où est ceci ? » ou « Y a-t-il quelqu'un à la maison ? » permet de gagner du temps. Il est toutefois important de ne pas surestimer les capacités de l'IA : si l'objet à reconnaître n'est pas clairement visible ou si la scène est ambiguë, la réponse risque d'être incomplète ou prudente. Pour l'instant, Live Search semble être un complément à la gestion de la maison connectée, et non un substitut complet au contrôle manuel. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour les abonnés Google Home Premium disposant de caméras Nest compatibles, via la dernière mise à jour de l'application.
Cette fonctionnalité est désormais accessible via la barre de recherche « Demander à la maison » de l'application Google Home. Vous pouvez y saisir ou dicter une question sur ce qui se passe chez vous ou à proximité. C’est là qu’intervient Gemini , le modèle d’IA de Google, qui analyse en temps réel les flux vidéo des caméras et tente de formuler une réponse en fonction de ce qu’il voit. Un exemple concret : interrogée sur « Où sont les chiens maintenant ? », l’IA a pu indiquer qu’ils se trouvaient dans le salon , sur le canapé . Dans le test cité, l’un des deux chiens était effectivement sur le canapé et l’autre dans la même pièce, et pourtant la réponse a bien reflété le contexte général. Autre exemple : la question « Le four est-il allumé ? ». Gemini a répondu qu’il ne pouvait pas le vérifier à partir de la seule image de la caméra . Une réponse prudente, qui montre que le système n’invente pas d’informations lorsque l’image est insuffisante pour apporter une certitude. Pour des requêtes comme « Y a-t-il quelqu’un dehors ? », l’IA ne se limite pas aux diffusions en direct : en plus de décrire la situation actuelle , elle peut également suggérer des extraits récents des dernières heures, si elle les juge utiles pour compléter le tableau.
Pour beaucoup, ouvrir l'application et vérifier rapidement les caméras est probablement le moyen le plus rapide de comprendre ce qui se passe, surtout s'il n'y a que quelques caméras et que les images sont nettes. La fonction Recherche en direct s'avère particulièrement utile dans les foyers équipés de plusieurs caméras Nest , réparties entre l'intérieur et l'extérieur, ou lorsque vous avez besoin d'une réponse précise sans vous perdre parmi plusieurs flux vidéo. Dans ces cas-là, demander directement « Où est ceci ? » ou « Y a-t-il quelqu'un à la maison ? » permet de gagner du temps. Il est toutefois important de ne pas surestimer les capacités de l'IA : si l'objet à reconnaître n'est pas clairement visible ou si la scène est ambiguë, la réponse risque d'être incomplète ou prudente. Pour l'instant, Live Search semble être un complément à la gestion de la maison connectée, et non un substitut complet au contrôle manuel. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour les abonnés Google Home Premium disposant de caméras Nest compatibles, via la dernière mise à jour de l'application.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité