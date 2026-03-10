Microsoft souhaite que Copilot connaisse vos mots de passe

Microsoft étend les fonctionnalités de son assistant d'intelligence artificielle, Microsoft Copilot. La dernière mise à jour introduit la synchronisation des mots de passe et des données de formulaires. Ce mécanisme ne sera actif qu'après obtention du consentement de l'utilisateur. Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement déployée progressivement auprès des membres du programme Windows Insider. Elle est disponible dans Copilot version 1.25121.xx.x ou ultérieure, mais sa disponibilité peut varier selon le canal de test et la région. Cette mise à jour modifie l'affichage des liens dans les conversations avec l'assistant IA. Auparavant, cliquer sur un lien ouvrait le navigateur par défaut du système. Désormais, les liens s'ouvriront dans une barre latérale intégrée à l'application. Cette solution s'apparente à un petit navigateur intégré à l'interface Copilot. Le contenu web s'affiche à côté de la fenêtre de conversation, permettant ainsi aux utilisateurs de lire la page tout en poursuivant leur échange avec l'IA. Microsoft présente cette modification comme un moyen de préserver le contexte conversationnel lors de la navigation en ligne. Concrètement, Copilot devient un environnement plus convivial pour interagir avec le contenu web sans quitter l'application.
L'introduction du panneau de navigation intégré a créé un problème supplémentaire : l'ouverture des pages dans Copilot nécessitait de se connecter aux services Web dans le nouvel environnement. Pour éviter de devoir ressaisir vos identifiants de connexion, Microsoft a ajouté une option de synchronisation des mots de passe et des données de formulaires. Ce mécanisme fonctionne de manière similaire à la fonctionnalité présente dans le navigateur Microsoft Edge. Une fois la synchronisation activée, Copilot peut utiliser vos identifiants de connexion enregistrés et préremplir automatiquement les formulaires sur les sites web que vous consultez. Cette fonctionnalité inclut également d'autres données, comme vos noms d'utilisateur et adresses. Microsoft souligne que l'accès à ces informations nécessite votre consentement explicite.
La synchronisation des données dans Copilot est liée au compte Microsoft de l'utilisateur. Concrètement, cela signifie qu'il peut utiliser les mêmes identifiants de connexion que ceux utilisés dans le navigateur Edge. Dans de nombreux cas, cela inclut également les mots de passe précédemment transférés depuis d'autres navigateurs, comme Google Chrome. Les données sont stockées dans le cloud, associées à son compte Microsoft et synchronisées sur tous ses appareils. Avec cette configuration, les nouveaux mots de passe créés lors de l'utilisation du panneau de navigation Copilot restent disponibles dans les autres services associés au même compte. L'intégration de la navigation web à l'interface de Copilot permet à l'IA d'analyser le contenu des onglets ouverts. L'assistant peut ainsi exploiter le contexte de la page lors d'une conversation. Microsoft souligne que l'accès au contexte requiert le consentement de l'utilisateur. Ce n'est qu'après avoir activé les autorisations nécessaires que Copilot peut analyser les informations visibles dans le panneau de navigation. Cette solution permet à l'assistant IA de réagir au contenu des pages que vous consultez, de répondre à des questions sur les articles ou de vous aider à effectuer des tâches liées à un service Internet donné.
Cependant, cette mise à jour introduit un élément qui suscite des inquiétudes chez certains utilisateurs. Le nouveau panneau de navigation s'ouvre par défaut dans Copilot. Actuellement, l'application ne propose aucune option pour revenir au comportement précédent. Cliquer sur un lien dans une conversation ouvre donc systématiquement la page dans le panneau Copilot. Certains utilisateurs signalent l'impossibilité de choisir entre le panneau intégré et le navigateur système par défaut. Les modifications apportées par Microsoft illustrent l'orientation du développement de Copilot. L'entreprise le transforme en un environnement où les utilisateurs peuvent rechercher des informations, analyser des pages web et accomplir des tâches sans quitter une seule fenêtre. Dans l'écosystème des outils d'IA, cette approche reste rare. Les solutions populaires comme ChatGPT, Gemini et Claude fonctionnent principalement comme des interfaces conversationnelles exécutées dans le navigateur.
