La Xbox de nouvelle génération est en développement depuis 10 ans

Ces derniers mois, les rumeurs se sont intensifiées concernant une console de nouvelle génération de Microsoft, censée faire le lien entre les univers PC et consoles. Il s'avère pourtant que ce projet n'est pas une idée de dernière minute, lancée par le géant de Redmond. L'idée du Projet Helix remonte à près de dix ans et, dès le départ, n'avait qu'un seul objectif : intégrer les plateformes Xbox et Microsoft Windows. Les premières informations concernant ce projet sont apparues en 2016. Il prévoyait une convergence progressive des deux écosystèmes (console et PC), permettant aux jeux de fonctionner sur les deux plateformes avec des différences techniques quasi inexistantes. Un an auparavant, Microsoft avait déjà franchi une étape importante dans cette direction. En 2015, l'entreprise avait introduit une plateforme système commune appelée OneCore, reliant l'environnement Windows 10 au logiciel de la console Xbox. Cela permettait aux développeurs d'utiliser des outils et une architecture similaires pour la création de jeux destinés aux deux plateformes. Au fil des ans, l'environnement de développement Xbox a évolué au point que les développeurs peuvent désormais préparer une seule version d'un jeu et l'exécuter à la fois sur PC et sur console. Cette interopérabilité a également permis l'intégration de technologies présentes dans les consoles les plus récentes, telles que DirectStorage et l'architecture Xbox Velocity, que l'on retrouve dans les Xbox Series X et Xbox Series S. Ces technologies accélèrent le chargement des jeux et exploitent bien plus efficacement les disques SSD rapides. De plus, bon nombre de ces solutions ont ensuite été développées pour Windows 11.
Le projet Helix devrait aboutir à la prochaine génération de consoles Xbox. Selon Microsoft, ce nouvel appareil sera compatible avec les jeux console et PC, ce qui pourrait mener à la création d'une « Xbox PC ». Un tel matériel combinerait la praticité d'une console avec la flexibilité d'un PC, permettant ainsi un écosystème de jeu unique sur plusieurs appareils. La stratégie de Microsoft repose également sur un solide portefeuille de marques de jeux vidéo. Suite à l'acquisition d'Activision Blizzard en 2023, l'entreprise a intégré de nombreuses franchises populaires. Actuellement, le catalogue Xbox comprend une vingtaine de franchises ayant historiquement généré plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ces marques pourraient devenir un élément clé du nouvel écosystème basé sur le Projet Helix. Si le plan de Microsoft aboutit, la prochaine génération de Xbox pourrait devenir un pont entre le monde du PC et les consoles de jeux traditionnelles.
