 Se connecter 
 Se connecter 
        
La Xbox de nouvelle génération est en développement depuis 10 ans
Publié le: 10/03/2026 @ 14:38:31: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesCes derniers mois, les rumeurs se sont intensifiées concernant une console de nouvelle génération de Microsoft, censée faire le lien entre les univers PC et consoles. Il s'avère pourtant que ce projet n'est pas une idée de dernière minute, lancée par le géant de Redmond. L'idée du Projet Helix remonte à près de dix ans et, dès le départ, n'avait qu'un seul objectif : intégrer les plateformes Xbox et Microsoft Windows. Les premières informations concernant ce projet sont apparues en 2016. Il prévoyait une convergence progressive des deux écosystèmes (console et PC), permettant aux jeux de fonctionner sur les deux plateformes avec des différences techniques quasi inexistantes. Un an auparavant, Microsoft avait déjà franchi une étape importante dans cette direction. En 2015, l'entreprise avait introduit une plateforme système commune appelée OneCore, reliant l'environnement Windows 10 au logiciel de la console Xbox. Cela permettait aux développeurs d'utiliser des outils et une architecture similaires pour la création de jeux destinés aux deux plateformes. Au fil des ans, l'environnement de développement Xbox a évolué au point que les développeurs peuvent désormais préparer une seule version d'un jeu et l'exécuter à la fois sur PC et sur console. Cette interopérabilité a également permis l'intégration de technologies présentes dans les consoles les plus récentes, telles que DirectStorage et l'architecture Xbox Velocity, que l'on retrouve dans les Xbox Series X et Xbox Series S. Ces technologies accélèrent le chargement des jeux et exploitent bien plus efficacement les disques SSD rapides. De plus, bon nombre de ces solutions ont ensuite été développées pour Windows 11.

Le projet Helix devrait aboutir à la prochaine génération de consoles Xbox. Selon Microsoft, ce nouvel appareil sera compatible avec les jeux console et PC, ce qui pourrait mener à la création d'une « Xbox PC ». Un tel matériel combinerait la praticité d'une console avec la flexibilité d'un PC, permettant ainsi un écosystème de jeu unique sur plusieurs appareils. La stratégie de Microsoft repose également sur un solide portefeuille de marques de jeux vidéo. Suite à l'acquisition d'Activision Blizzard en 2023, l'entreprise a intégré de nombreuses franchises populaires. Actuellement, le catalogue Xbox comprend une vingtaine de franchises ayant historiquement généré plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ces marques pourraient devenir un élément clé du nouvel écosystème basé sur le Projet Helix. Si le plan de Microsoft aboutit, la prochaine génération de Xbox pourrait devenir un pont entre le monde du PC et les consoles de jeux traditionnelles.
Microsoft souhaite que Copilot connaisse... »« Des pirates informatiques vendent une fa...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 09-03ConsolesLa Xbox de nouvelle génération ne prendrait en charge que la plateforme Windows universelle, selon certaines informations.
 06-03ConsolesLa future Xbox (Projet Helix) serait 25 % plus rapide que la PS6.
 06-03ConsolesLa PS6 devrait être capable de faire tourner la plupart des jeux en 4K à 120 images par seconde avec le ray tracing.
 02-03ConsolesMise à jour du convertisseur PSSR disponible pour PS5 Pro
 26-02ConsolesLa nouvelle console Xbox est cruciale pour Microsoft : des annonces sont imminentes.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Windows10-03
Microsoft souhaite que Copilot connaisse vos mots de passe
 Consoles10-03
La Xbox de nouvelle génération est en développement depuis 10 ans
 Windows10-03
Des pirates informatiques vendent une faille de sécurité Windows sur le Dark Web. Les entreprises sont en danger.
 Jeux Vidéos10-03
SiN: Reloaded annoncé, le jeu de tir de 1998 revient remastérisé
 Jeux Vidéos09-03
Sony teste la tarification dynamique sur le PlayStation Store
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page