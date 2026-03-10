 Se connecter 
SiN: Reloaded annoncé, le jeu de tir de 1998 revient remastérisé
Publié le: 10/03/2026 @ 14:27:56: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosD Realms et Nightdive Studios ont annoncé le jeu de tir SiN: Reloaded (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC), dont la sortie en Europe est prévue pour 2026. Le jeu avait déjà été annoncé sur PC en 2020, avant de disparaître des radars. SiN: Reloaded est un remake entièrement remasterisé du FPS narratif de Ritual Entertainment, sorti initialement en 1998. L'histoire suit le consultant en sécurité, le colonel John R. Blade, dans sa lutte contre le Dr Elexis Sinclaire, à la tête de SinTEK Industries, qui distribue une drogue modifiant l'ADN et utilise des mutants génétiquement modifiés. Le jeu propose de nombreux éléments interactifs au sein des niveaux. Blade pirate des terminaux informatiques, utilise des ascenseurs et des caméras de surveillance, et pilote des véhicules tels que des chariots élévateurs, des patrouilleurs et des hélicoptères. Ses décisions influencent le déroulement du jeu et ouvrent différents chemins. Ce remake inclut également le pack de missions « Le Salaire du Péché ». Les deux jeux utilisent le moteur KEX et proposent des graphismes remaniés, des commandes modernisées, des cartes améliorées et une nouvelle bande-son.

