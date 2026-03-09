Sony teste la tarification dynamique sur le PlayStation Store

Publié le: 09/03/2026 @ 16:11:52: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Un changement arrive sur le PlayStation Store et pourrait surprendre certains joueurs. Sony teste un système de tarification dynamique sur sa boutique numérique. Ainsi, le prix d'un même jeu peut varier selon la région de l'utilisateur. Les premiers tests de cette solution devaient débuter en novembre dernier. Initialement, ils portaient sur un petit nombre de titres et de régions. L'expérimentation a toutefois été étendue par la suite. Au départ, l'essai comprenait une cinquantaine de jeux disponibles dans une trentaine de régions du monde. Ce nombre a considérablement augmenté depuis, englobant plus de 150 titres et une présence dans plus de 68 régions. La tarification dynamique permet aux utilisateurs situés dans différentes régions du monde de voir des prix différents pour un même produit. Concrètement, cela signifie qu'un joueur peut voir le prix standard en magasin, tandis que dans une autre région, le même titre peut être proposé à un prix inférieur.
D'après les analyses, les écarts de prix peuvent atteindre 10 %. Dans certains cas, les jeux testés étaient plus de 17 % moins chers que le prix standard. Ces différences concernent aussi bien les titres tiers que les productions éditées directement par Sony. Parmi les offres à prix expérimental figurent des titres populaires de ces dernières années. Certains jeux, habituellement vendus autour de 80 €, étaient proposés aux alentours de 70 € pendant la période de test. Dans d'autres cas, les réductions atteignaient plusieurs dizaines d'euros par rapport au prix habituel en magasin. Pour l'instant, il semblerait qu'il ne s'agisse que d'un test limité. Sony n'a pas encore déployé la tarification dynamique sur l'ensemble du PlayStation Store, et on ignore si ce système sera mis en place de façon permanente à l'avenir. Cette expérience vise probablement à permettre à l'entreprise de tester la réaction des joueurs à différents modèles de tarification selon la région. De telles solutions sont déjà utilisées dans de nombreux secteurs des services numériques.
D'après les analyses, les écarts de prix peuvent atteindre 10 %. Dans certains cas, les jeux testés étaient plus de 17 % moins chers que le prix standard. Ces différences concernent aussi bien les titres tiers que les productions éditées directement par Sony. Parmi les offres à prix expérimental figurent des titres populaires de ces dernières années. Certains jeux, habituellement vendus autour de 80 €, étaient proposés aux alentours de 70 € pendant la période de test. Dans d'autres cas, les réductions atteignaient plusieurs dizaines d'euros par rapport au prix habituel en magasin. Pour l'instant, il semblerait qu'il ne s'agisse que d'un test limité. Sony n'a pas encore déployé la tarification dynamique sur l'ensemble du PlayStation Store, et on ignore si ce système sera mis en place de façon permanente à l'avenir. Cette expérience vise probablement à permettre à l'entreprise de tester la réaction des joueurs à différents modèles de tarification selon la région. De telles solutions sont déjà utilisées dans de nombreux secteurs des services numériques.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité