Test Parkour Labs (PS5) - Un laboratoire de course et de sauts.
Publié le: 09/03/2026 @ 16:05:39: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par SoyKhalerm, Parkour Labs est un jeu d'action à la première personne en 3D qui met l'accent sur la course, le saut et les accélérations à travers une série de défis. Le but ? Étudier attentivement le parcours et les différents types de plateformes par une méthode d'essais et d'erreurs. Parkour Labs ne cherche pas à raconter une histoire , mais plutôt à offrir une expérience de jeu à la première personne. Plus précisément, comme son titre l'indique, il se veut une sorte de simulateur de parkour surréaliste et de science-fiction. Le genre de jeu avec un double saut et la possibilité de sprinter vers l'avant, des prouesses que même Sonic ne saurait égaler… Dommage que tout cela n'ait que peu à voir avec le parkour en tant que tel. En réalité, plus qu'un simulateur de parkour réaliste, on a affaire à une sorte de parcours d'obstacles psychédélique. Ce qui est indéniable, c'est le mélange de couleurs qui, associé à une esthétique minimaliste et épurée, enveloppée de formes géométriques et de néons façon TRON , crée une ambiance années 80-90. On pourrait résumer le tout en un mot : vaporwave. Alors oui, il y a de la nostalgie, une touche rétro, mais l'effet s'estompe rapidement. Le seul fil narratif est de réussir certains parcours en mettant à l'épreuve ses aptitudes à la course, au saut et au sprint. C'est tout.

